為做手工皂種金盞花！現金色花田盛開　吉安4寶再加1

▲吉安鄉吉安路三段旁黃燦燦的金色花田，是南華村長夫人林鳳珠一手栽植的祕密花園。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉吉安路三段旁黃燦燦的金色花田，原來是南華村長夫人林鳳珠一手栽植的金盞花祕密花園，她從接觸到一塊手工皂開始，學習摸索自製手工皂的製程方法，再由原物料開始，踏入種植金盞花的歷程，現在的她已加入吉安鄉農會特有植物產銷班，也開始鑽研有機無毒、以菌制蟲農法，期盼透過全株都有利用價值的金盞花，推廣成為吉安鄉農特產業的特色之一。

▲林鳳珠鑽研有機無毒、以菌制蟲農法，期盼透過全株都有利用價值的金盞花，推廣成為吉安鄉農特產業的特色之一。

日前鳳珠姐受邀在慶豐銀髮福氣站分享香草植物入皂課程，鄉長游淑貞特別前往陪伴老大人共同體驗手作樂趣。林鳳珠除為現場長者們細心講解金盞花的多元效用，也帶來金盞花茶，讓長者們品嘗花茶的清香滋味，並在活動中開啟「打皂接力賽」，親自動手操作後的長者眉開眼笑的說，原來做手工皂擺腰扭臀還可以鍛鍊手臂！終於知道一塊手工皂真的得來不易。

▲▼林鳳珠受邀分享香草植物入皂課程，鄉長游淑貞特別前往陪伴老大人共同體驗手作樂趣。

種植金盞花已邁入第五年的林鳳珠表示，透過親身體驗才知道金盞花的天然優質，她說，皂是接觸人體皮膚最直接的清潔用品，除了洗淨效果外，成分的溫和濃醇更是必需注重的要點，她提及，自己從專業老師的指導之後開始「做中探索學習」，也在申請休耕轉作的過程中才研究金盞花屬藥用植物，感謝花蓮縣政府、吉安鄉公所與吉安農會的協助與支持，也希望由自己開始擔任金盞花推廣大使，前往更多福氣站共享健康成果。

鄉長游淑貞說，欣喜看見「吉安四寶」吉安米、龍鬚菜、韭菜和芋頭之外，還有更多農業發展寶藏，延伸在地產業並持續推廣與加值多重效益增長後，盼未來成為吉安鄉聞名遐邇的黃金亮點。

