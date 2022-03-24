骨癌催殘國二少年！「不要替我操心」掛嘴上　單親爸錐心盼集氣

▲南投縣長林明溱赴國姓鄉慰問關懷抗癌小鬥士劉姓國中生的父親（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國姓國中二年級生劉姓少年患有骨癌，已抗癌2年多，期間不但依舊向學上進，且非常勇敢、從不畏懼治療的痛苦，甚至常貼心地安慰單親的父親「不要替我操心」，讓學校師長與親朋好友都相當感動不捨；劉姓少年最近因病情加劇、住院治療而請假，南投縣長林明溱獲悉後，今日也專程前往慰問劉父。

國姓國中校長劉啟濃指出，劉姓少年不幸在國小六年級時發病、確診罹癌並接受治療，當時因行動不便申請在家自學；至目前國二上學期，好學的他認為身體勉強應付得了，因此向校方表達恢復到校上學的意願，即使身受病痛折磨，也堅持每天讓父親接送上下課。

無奈病魔還是糾纏不休，劉姓少年復學不到一學期，因癌細胞復發須再度住院治療，再度申請在家自學，並斷續住院接受化學治療，日前癌細胞又往肺部擴散，已轉赴台中醫學中心住院、接受更完善的治療；單親且身體也不好的劉父為照顧病兒，工作收入極不穩定，每天往返奔波於台中、國姓間，連同樣就讀國姓國中3年級的長子每天放學的晚餐都無暇張羅，處境堪憐。

縣府指出，國姓國中家長會榮譽會長鄭玉華先前在南投縣家長會長協會活動的場合，代劉姓少年向林明溱求援，林明溱立刻指示利用縣府公益基金，提撥10萬元給予劉家急難救助；今天考慮防疫問題及可能增加劉姓少年感染風險，因此在學校約訪劉父表達關心，得知單親的劉父身體也不好，且因需照顧病兒致工作收入極不穩定，再度致贈10萬元急難救助金，希望助劉家度過難關。

林明溱心疼表示，希望藉此拋磚引玉，呼籲慈善企業團體一起做好事、幫助劉家度過眼前的難關，也希望善心大眾一起為劉姓少年集氣祝福，早日康復能跟正常孩子一樣快樂上下學。