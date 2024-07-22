反課綱學運結識國中妹3度嘿咻　男大生9年後挨告被起訴

▲女國中生與學運認識的男大生發生性行為後，心理受創接受治療並決定提告。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

江姓男子在9年前參加「反課綱學運」，認識了當時念國中的女學生，2人在學運活動後相約見面，在江男住處發生過3次性行為，時至今日，女學生心中陰霾難掃，求助心理諮商後，覺得自己當時年幼受委屈而提告，台北地檢署調查後，依與未滿16歲女子性交等罪嫌起訴江男。

反課綱學運肇因於2014年間，教育部公告高中課程綱要微調，學界、教師與學生認為新課綱的史觀有爭議，呼籲教育部撤回課綱並重新開會調整，2015年間，部份當時高中學生發起抗爭，並在7月間開始聚集教育部，最後爆發夜闖教育部事件，5名學生因妨害公務分別被判緩刑、免刑確定。

而當時念大學的江姓男子就是在7月間的學運活動中，認識了被害女學生，江男在租屋處和女學生聊到性方面的話題，教育部事件後的8月中旬，江男帶女學生回家，開始撫摸女學生隱私部位，並拍了幾張裸照後，開始發生性行為，因女學生喊痛，改成體外射精，之後又2度見面發生性行為。

這段年少記憶一直埋藏在女學生的心裡，導致女學生心理創傷，經過心理諮商、治療後，決定對江男提告，檢察官調查後，認為全案雖無事證顯示，當年江男有以暴力脅迫等方式違反女學生的意願，但行為已經構成對未滿16歲女子性交、猥褻，以及拍攝少年性影像等3罪，因此依法提起公訴。