男友14歲女兒「想買3萬名牌鞋」　要她幫出一半！網勸分：真浪費

▲原PO覺得國中生沒必要穿名牌鞋。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我也不是不疼男友的孩子，只是覺得這要求過分了點。」女網友近日發文表示，男友14歲的女兒因為看到同學穿名牌鞋，所以吵著也要買，由於男友工作不穩定、無法負擔，所以想請她幫忙出一半的費用，只是，當她婉拒後，對方卻對她情緒勒索，讓她無奈。

女網友在「匿名公社」上發文表示，男友14歲的女兒因為看到同學穿名牌鞋，所以就一直吵著要買一雙3萬元的鞋子。男友單親、工作不穩定，實在無法負擔這筆費用，於是就找原PO商量，想請原PO幫忙出一半的錢，買那雙鞋子給女兒。

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但原PO認為，男友的女兒才讀國中而已，其實沒有必要穿名牌鞋，「現在要鞋子，如果以後要幾十萬的包，是不是也要買給她？」豈料男友卻對她情緒勒索。她坦言，自己平時都穿普通的鞋子而已，何況那也不是她的親生女兒，「應該找他前妻出錢吧？」她不是不疼這個小孩，只是覺得這要求太過分了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你確定是他女兒要鞋子？會不會女兒背鍋」、「分手吧，一個單親爸爸還搞不清楚狀況，單親家庭就是更要努力賺錢」、「自己收入沒很好，還請另一半幫忙出錢」、「14歲穿名牌真的是浪費，這個男人還要你出錢，可以直接分手了」、「女兒還小不懂事，不教就已經錯了，這爸爸多大了」。