東航墜機第四天已有「七大進展」　找到一部黑盒子紀錄駕駛艙對話

記者蔡儀潔／綜合報導

載有132人的東航客機21日墜毀，如今事故進入第四天，目前已知的七大進展包括找到其中一部黑盒子、全力尋找第二部黑盒子、飛機失事時航路天氣適航、起飛前符合維修放行標準、機上3名機師的資訊、現場已發現遺骸及已完成家屬對接。

據《新華社》報導，在23日召開的東航墜機事故新聞記者會上，公眾關心的黑匣子、失事當天航路天氣和機組狀況、現場搜救進展等問題，都有了最新回應。

▲搜尋人員23日下午找到一部黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

一、發現一部黑盒子，已連夜送往北京

搜尋人員於23日下午4時30分左右，在事故現場主要撞擊點東南方向約20公尺處的表層泥土中，發現了失事客機上兩部飛行記錄器（黑盒子）中的一部。現場調查人員進行初步檢查，黑盒子外觀破損嚴重，存儲單元外觀也存在一定程度的損壞，但相對比較完整，初步判定為駕駛艙話音記錄器。

「我們已將其連夜送往北京的專業機構進行譯碼。」民航局航空安全辦公室主任朱濤指出，黑盒子所記錄的數據下載和譯碼需要一定的時間，如果內部存儲單元出現損壞，則可能需要更長的時間，完成譯碼後，將為分析判斷事故原因提供重要的證據。

▼黑盒子外觀。（圖／翻攝自人民日報）

二、全力尋找另一部黑盒子

相關專家介紹，飛機一般裝有兩部黑盒子，其中一部為飛行數據記錄器，記錄著飛機的高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度等重要參數，在發動機啓動時開始記錄，發動機停後終止記錄。另一部為駕駛艙話音記錄器，可以記錄四個通道聲音，分別為機長通道、副駕駛通道、備用通道、環境通道聲音。

毛延峰介紹，失事飛機的兩個記錄器外表面都是橘黃色，顏色非常醒目，便於搜尋發現，且具有可以抵抗高過載衝擊撞擊（3400g，6.5毫秒)、耐高溫（1100度持續60分鐘火燒）、耐海水浸泡（30天）等特性，不易損毀，可以在事故發生後幫助分析飛機狀態、機組操作情況以及在駕駛艙面臨的狀況。

在事故現場，各方正在組織技術力量，使用專業物探設備對事故現場地面以下區域實施探測，同時以主要撞擊點為中心，擴大搜索半徑範圍，組織開展拉網式搜尋，全力尋找另一部黑盒子，推進調查分析進度。

▲事故現場。（圖／路透）

三、飛機失事時航路天氣適航

東方航空雲南有限公司董事長孫世英在23日指出，「飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣」，自昆明起飛一直到在航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫。

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

四、飛機符合維修放行標準

報導指出，截至事故發生時，東航MU5735航班共飛行8986架次，總計18239小時。孫世英介紹，該架飛機是2015年6月22日引進，維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常，「起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。」

▲搜救現場。（圖／翻攝自央視新聞）

五、三名機師情況公佈

失事班機上的3名飛機機組人員的職務分別是機長、副駕駛、飛行學員。孫世英介紹，三位飛行員的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求；總經歷時間分別為6709小時、31769小時、556小時。

事故發生後，東航已將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

六、現場發現遺體殘骸

廣西消防救援總隊總隊長鄭西23日介紹，截至當日晚間7時，消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方公尺，發現有部分飛機殘骸和遺體殘骸，已移交調查工作組。

鄭西說，23日下午300餘名消防救援人員主要對事故區域東面林區進行搜尋。在外圍，發動涉及飛機航線範圍內的4個鄉鎮專職消防隊、17個鄉鎮的266名網格員和速報員參與搜尋工作；當天受短時強降雨影響，事故核心區域形成了部分積水深坑，對事故調查和搜救工作造成了一定影響。

▲家屬在等候區崩潰大哭。（圖／翻攝自微博）

七、已完成家屬對接

上官雪民表示，目前工作組已全部完成旅客家屬對接，為每戶旅客家屬制定保障方案，並已組建300名人員的援助隊伍，確保每戶旅客家屬有3名以上工作人員提供支援保障。在後續工作中，工作組將詳細聽取家屬訴求，按照「一戶一冊一專班」工作要求，持續優化援助工作。