　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜機第四天已有「七大進展」　找到一部黑盒子紀錄駕駛艙對話

記者蔡儀潔／綜合報導

載有132人的東航客機21日墜毀，如今事故進入第四天，目前已知的七大進展包括找到其中一部黑盒子、全力尋找第二部黑盒子、飛機失事時航路天氣適航、起飛前符合維修放行標準、機上3名機師的資訊、現場已發現遺骸及已完成家屬對接。

據《新華社》報導，在23日召開的東航墜機事故新聞記者會上，公眾關心的黑匣子、失事當天航路天氣和機組狀況、現場搜救進展等問題，都有了最新回應。

▲▼東航,東航墜機,黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

▲搜尋人員23日下午找到一部黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

一、發現一部黑盒子，已連夜送往北京

搜尋人員於23日下午4時30分左右，在事故現場主要撞擊點東南方向約20公尺處的表層泥土中，發現了失事客機上兩部飛行記錄器（黑盒子）中的一部。現場調查人員進行初步檢查，黑盒子外觀破損嚴重，存儲單元外觀也存在一定程度的損壞，但相對比較完整，初步判定為駕駛艙話音記錄器。

「我們已將其連夜送往北京的專業機構進行譯碼。」民航局航空安全辦公室主任朱濤指出，黑盒子所記錄的數據下載和譯碼需要一定的時間，如果內部存儲單元出現損壞，則可能需要更長的時間，完成譯碼後，將為分析判斷事故原因提供重要的證據。

▼黑盒子外觀。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼東航,東航墜機,黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

二、全力尋找另一部黑盒子

相關專家介紹，飛機一般裝有兩部黑盒子，其中一部為飛行數據記錄器，記錄著飛機的高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度等重要參數，在發動機啓動時開始記錄，發動機停後終止記錄。另一部為駕駛艙話音記錄器，可以記錄四個通道聲音，分別為機長通道、副駕駛通道、備用通道、環境通道聲音。

毛延峰介紹，失事飛機的兩個記錄器外表面都是橘黃色，顏色非常醒目，便於搜尋發現，且具有可以抵抗高過載衝擊撞擊（3400g，6.5毫秒)、耐高溫（1100度持續60分鐘火燒）、耐海水浸泡（30天）等特性，不易損毀，可以在事故發生後幫助分析飛機狀態、機組操作情況以及在駕駛艙面臨的狀況。

在事故現場，各方正在組織技術力量，使用專業物探設備對事故現場地面以下區域實施探測，同時以主要撞擊點為中心，擴大搜索半徑範圍，組織開展拉網式搜尋，全力尋找另一部黑盒子，推進調查分析進度。

▲▼中國東航一架波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

▲事故現場。（圖／路透）

三、飛機失事時航路天氣適航

東方航空雲南有限公司董事長孫世英在23日指出，「飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣」，自昆明起飛一直到在航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫。

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

四、飛機符合維修放行標準

報導指出，截至事故發生時，東航MU5735航班共飛行8986架次，總計18239小時。孫世英介紹，該架飛機是2015年6月22日引進，維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常，「起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。」

▲▼ 東航墜機,東航空難 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲搜救現場。（圖／翻攝自央視新聞）

五、三名機師情況公佈

失事班機上的3名飛機機組人員的職務分別是機長、副駕駛、飛行學員。孫世英介紹，三位飛行員的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求；總經歷時間分別為6709小時、31769小時、556小時。

事故發生後，東航已將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

六、現場發現遺體殘骸

廣西消防救援總隊總隊長鄭西23日介紹，截至當日晚間7時，消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方公尺，發現有部分飛機殘骸和遺體殘骸，已移交調查工作組。

鄭西說，23日下午300餘名消防救援人員主要對事故區域東面林區進行搜尋。在外圍，發動涉及飛機航線範圍內的4個鄉鎮專職消防隊、17個鄉鎮的266名網格員和速報員參與搜尋工作；當天受短時強降雨影響，事故核心區域形成了部分積水深坑，對事故調查和搜救工作造成了一定影響。

▲▼東航墜毀,家屬大哭。（圖／翻攝自微博、央視）

▲家屬在等候區崩潰大哭。（圖／翻攝自微博）

七、已完成家屬對接

上官雪民表示，目前工作組已全部完成旅客家屬對接，為每戶旅客家屬制定保障方案，並已組建300名人員的援助隊伍，確保每戶旅客家屬有3名以上工作人員提供支援保障。在後續工作中，工作組將詳細聽取家屬訴求，按照「一戶一冊一專班」工作要求，持續優化援助工作。 

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
快訊／高雄某高中生確診！　全班42人緊急採檢出爐
快訊／高雄今暴增+13！　某職場累計11人確診
LIVE／高雄驚傳10多人確診！　陳其邁最新說明
女大生看屋斷片！醒來見白黏液體　他認：第2次在裡面
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美吊銷中信國際子公司214牌照　陸工信部：濫用國家力量無理打壓

中概股遭血洗！美國SEC再開槍　微博被列第六家「欲摘牌名單」

歐美研議將俄羅斯踢出G20　陸外交部：任何成員都無權開除

陸增4732例上海被罵翻　張文宏：新冠「沒有那麼嚇人」但仗難打

邱太三提「維護中華民國主權不算台獨」　朱鳳蓮：夾帶兩國論私貨

進口地圖違背「一個中國」原則　北京海關不予放行：明顯錯誤！

東航墜機第四天已有「七大進展」　找到一部黑盒子紀錄駕駛艙對話

美宣布豁免352項大陸商品進口關稅　含自行車零件、機械等

海底撈去年虧損186億元　曾一口氣關300間店求生

一歲童浴室玩耍「吞掉半包洗衣球」！醫師緊急洗胃：嚴重恐會死

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

美吊銷中信國際子公司214牌照　陸工信部：濫用國家力量無理打壓

中概股遭血洗！美國SEC再開槍　微博被列第六家「欲摘牌名單」

歐美研議將俄羅斯踢出G20　陸外交部：任何成員都無權開除

陸增4732例上海被罵翻　張文宏：新冠「沒有那麼嚇人」但仗難打

邱太三提「維護中華民國主權不算台獨」　朱鳳蓮：夾帶兩國論私貨

進口地圖違背「一個中國」原則　北京海關不予放行：明顯錯誤！

東航墜機第四天已有「七大進展」　找到一部黑盒子紀錄駕駛艙對話

美宣布豁免352項大陸商品進口關稅　含自行車零件、機械等

海底撈去年虧損186億元　曾一口氣關300間店求生

一歲童浴室玩耍「吞掉半包洗衣球」！醫師緊急洗胃：嚴重恐會死

半夜地震！她慌張思考怎抱3貓逃命　下秒見牠們「房門集合完畢」

健保投保上限最快5月調高　13萬人每月多繳116至1939元

韓豫平因2880元餐費遭判刑　管碧玲秀證據：法院有恐龍

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

徐巧芯當吹哨者檢舉傅崑萁反被曝光　朱立倫：確實不妥

美吊銷中信國際子公司214牌照　陸工信部：濫用國家力量無理打壓

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

高雄百年古厝遭震垮　瓦垮砸屋牆倒擋路...改建民宿添變數

2022首波微旅行起航！易遊網X星宇春日號4月底帶旅客享受春日暖陽

黃珊珊能力較好？鄭文燦要蔣萬安「走出意識形態」　柯文哲沈默未回應

大陸熱門新聞

東航發現人體組織碎片　黑盒子為CVR

一歲童浴室玩耍　吞掉半包洗衣球

海底撈去年虧損41.61億　曾關300間店

21歲正妹留學生癌末返國！隔離21天無法化療病危

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

東航墜機已有「七大進展」

異地戀女友偷改簽給他驚喜！搭上死亡班機

東航空難陸空對話曝光！空管、各機組接力呼喚

進口地圖違背一中原則　遭北京海關扣押

東航空難找到遺體了！搜救人員曝新進度

東航客機墜毀「黑盒子」找到了

美宣布豁免352項大陸商品進口關稅 含自行車零件、機械等

起底東航失事客機副機長！徒弟多是業內大佬

包青天是貪官？墓中挖出1寶物

更多熱門

相關新聞

東航發現人體組織碎片　黑盒子為CVR

東航發現人體組織碎片　黑盒子為CVR

中國東方航空MU5735航班（21日）不幸意外墜毀，機上載有132人，至今仍生死未卜。廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西稍早在發布會指出，截至23日晚上7點，消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方公尺，發現有部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查工作組。

東航客機墜毀「黑盒子」找到了

東航客機墜毀「黑盒子」找到了

東航空難陸空對話曝光！空管、各機組接力呼喚

東航空難陸空對話曝光！空管、各機組接力呼喚

東航墜機旅客名單驚見「方芳」！　他氣炸

東航墜機旅客名單驚見「方芳」！　他氣炸

東航空難第三天！官方宣布現場搜救暫緩

東航空難第三天！官方宣布現場搜救暫緩

關鍵字：

東航廣西墜機東航墜機墜機空難專家黑盒子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面