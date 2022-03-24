22歲女直播主墜機！遺物尋獲「一張手寫紙條」心碎　最後留言曝

▲墜機核心區平安扣紙片或為直播女孩所留。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「平安扣整體圓潤順暢，寓意事事圓滿，事業一帆風順，家庭圓滿幸福。平安扣中平安兩字，寓意明確，象徵歲歲平安……。」這是救援人員在東航MU5735墜機核心區發現的一張手寫紙條。紙條上，一段關於「平安扣」的手寫文字觸動了無數人的心弦。

據《央視》報導，這是一張四周已被燒壞破損的紙張，有一些字也已經被燒掉無法看清，但可以看出的是，紙張上面所寫的是一段介紹平安扣的文字。紙張曝光後，很多網友推測這是一個在珠寶玉石行業從事直播的女孩留下的，因為MU5735航班曾經執飛芒市-廣州（直達）多年，被稱為「珠寶從業人員專線」。

據《紅星新聞》報導，3月23日，在雲南德宏傣族景頗族自治州做珠寶生意的陳先生證實，這是一位曾在其分管項目下工作的女孩小周留下的筆記。女孩今年大約22歲，與人相處融洽，性格上進，聲線好聽，負責深夜場直播工作。此次搭乘MU5735次航班，原本是為了去廣州做直播。

陳先生記得，女孩此前曾從事導遊工作，在銷售方面有天賦，於去年10月中旬加入了陳先生的項目，負責直播工作。為了做好這個直播項目，女孩與同事們熬了幾次通宵。工作期間，陳先生與小周相處愉快。通宵直播後，陳先生時常提醒小周要按時吃飯，保重健康。

3月22日看到央視公布的紙片畫面時，陳先生認出，那是做翡翠珠寶的同行寫下的文字，心中感慨萬分，發了一個朋友圈表示感慨和祈禱。過了一會兒，一位與小周很熟悉的同事給陳先生發來微信，說她非常確定那是小周的字跡。陳先生的公司做珠寶直播培訓時，會為員工講解翡翠首飾背後的文化和象徵寓意。小周總會很認真地寫下筆記，便於理解和記憶，以達到更好的直播效果。

小周的朋友小茜表示，圖片中的平安扣筆記就是她認識的朋友小周寫的，是做翡翠直播時用來介紹的說明筆記。當時，機上還有幾位和小周同公司的人。在得知飛機失聯消息後，她一直撥打小周和另一位朋友的微信電話，一直沒人接聽。

登機前，小周曾給朋友發來登機信息的截圖。得知出事後，小周的朋友立刻趕往廣州白雲機場。陳先生至今難以相信，小周登上了那趟航班。3月20日，登機前一天，小周在朋友圈裡寫下，「我覺得女孩子就應該人間清醒，努力上進，自律且堅定，妳要記住：是花自然香，是愛自然長。」

3月21日，東方航空MU5735航班在廣西梧州藤縣墜毀，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。搜救工作正在緊張開展。