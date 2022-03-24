132人遇墜機死劫！家屬接待區傳出嚎哭　機場1廣告語超鼻酸

記者蔡儀潔／綜合報導

載有132人的東航客機23日發生墜毀，搜救現場仍未發現倖存者。廣州白雲國際機場T1航站樓特別設立事故航班乘客家屬接待區，現場井然有序，但在看不見的地方有一兩聲嚎哭傳來，令人鼻酸。

▲機場工作人員手持「MU5735引導牌」靜默站立。（圖／南風窗）

據《南風窗》報導，在白雲機場T1航站樓到達口W3處，幾名機場工作人員手持「MU5735引導牌」靜默站立，負責接待和引導接機未果的失事航班MU5735的乘客家屬。機場的28號門設置了臨時接待處，工作人員引導家屬填寫《失聯旅客登記表》。

從二樓欄杆上往下看，看到一名一名的家屬陸續到來，他們坐下後，在小桌上的紙張上密密的字裡尋找自己親人的名字，又起身走開。現場一切都井然有序，除了看不見的地方，一兩聲嚎哭傳來。

▲白雲機場內「給家人報個平安」的廣告引人注目。（圖／南風窗）

隨著一架架航班安全降落，W3的出口處，其他航班旅客陸續走出，接到親人的迎接人員和他們相擁在一起，隨後一把搶過對方行李，步履輕盈地朝著地鐵口走去。

報導指，出口前方牆上掛著一則公益廣告，上面寫著「親，到白雲機場了，給家人報個平安吧！」，在壓抑的機場中格外引人注目。一句平淡的問候，在此刻彌足珍貴，但MU5735失事後，或許有人用一輩子的時光都等不來那一聲問候。

▲在白雲機場等待的家屬。（圖／南風窗）

據23日報導，廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西在發布會指出，截至當晚7點，消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方公尺，發現有部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查工作組。