田徑狼師性侵女學生逼叫爸爸　拍淫片還取鹹濕名「腳底的高潮」

▲北市某高中盧姓體育老師長年利用訓練女學生田徑機會，竟猥褻多名女學生，更逼對方要叫他「爸爸」。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃宥寧／台北報導

北市某高中盧姓男體育老師，任教18餘年，卻傳出性侵女學生，還以按摩為由摸遍對方，更變態要求女學生親他臉頰叫他「爸爸」，並大談師生戀，將性愛過程拍下，取「腳底的高潮」等鹹濕片名。直到當中1名女學生接受心理輔導，全案才曝光，盧師被依強制性交等罪起訴，士林法院今（24日）宣判，依妨害性自主等罪，判處2年、緩刑5年。

盧師2017年6月間假借指導女學生小文（化名）重訓及改善脊椎側彎的，趁機提出「訓練紀錄」要求女學生脫掉衣服，並拿出手機拍下女學生僅著運動內衣的正面，以及上半身裸背等照片。

誇張的是，更利用教師權勢，將小文誘導到辦公室，並以按摩達到運動放鬆為由，摸遍女學生全身，不僅如此，還反要求小文替他按摩，但被拒絕，沒想到，他竟逼迫對方叫自己「爸爸」，但女學生因不想替他按摩，只好叫他「爸爸」。

▲盧姓體育老師身為教育者卻利用權勢，逼迫女學生做違反意願的事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

檢警還查出，盧師早在2002年暑假間，就曾以相同手法將女學生騙到辦公室內，並在違反對方意願下，親吻、撫摸胸部及下體，最終性侵對方得逞，直到有人敲了辦公室的門，他才停手並要女學生離開。

此外，檢警從他電腦裡發現，有不少女學生的猥褻照片，更還有性愛影片，而他甚至還將片名取為，「盡心的服侍」、「XX溢流的感覺」等，行徑脫序誇張。

盧師偵查時，對於犯行矢口否認，甚至還反控是女學生因與他有感情問題，心生不滿才誣指他猥褻，也讓檢方痛批他不思悔改，根本不適任教師，依強制性交、拍攝少年為猥褻行為電子訊號、利用權勢猥褻等罪提起公訴，並以他犯後態度不佳，建請從重量刑。

▼盧姓狼師性侵女學生逼拍裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法院審理時，盧師向小文認罪道歉達成和解賠償，小文也表明同意原諒他，不再追究刑事責任。合議庭審酌他擔任高中教師多年，不思善盡教導、照顧學生成長學習之責，竟罔顧師道倫常與學生信任關係，對涉世未深女學生實施拍攝猥褻行為電子訊號、強制猥褻犯行，造成女學生身心長期受有相當創傷及負面影響。

兼衡盧男犯罪動機、目的、手段，另自陳，學歷為研究所畢業，目前從事貨運公司計時工作，月薪約2萬元，現已離婚，仍須扶養2個小孩，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑10月、又成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，應提供120小時義務勞務；另於付保護管束期間內，禁止對少年實施性侵害犯罪防治法所定性侵害犯罪之行為及聯絡、接觸受害女學生。

至於，公訴意旨另以，盧男在高中任教期間，明知另一名女學生在2004年7、8月仍未滿18歲，涉世未深且性情溫順、不會拒絕他人，竟在2004年7、8月間暑假期間某日，假意稱要替她按摩、協助減重等，邀約她到學校游泳池，並在更衣室幫她清洗身體，再帶到游泳池旁辦公室，藉口要求她全裸躺下按摩，藉機親吻、舔胸等又將生殖器插入口腔內，此部分因檢察官所舉事證無法證明有此犯行，故諭知無罪。