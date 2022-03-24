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大陸 大陸焦點 特派現場

石家莊「化工廠」爆炸聲狂響！大火狂燒畫面曝　濃煙沖天嚇傻民眾

記者鄭思楠／綜合報導

河北省石家莊市晉州市馬於鎮經濟開發區一化工廠24日08時30分左右突發大火，恐怖現場被民眾全部錄下。影片裡可以清楚看到，火災產生了巨大火球，濃濃黑煙直竄天際，遮蔽部分天空。在影片拍攝中間，現場還不斷傳出爆炸聲，畫面相當驚悚。

據《貴州電視台》報導，附近居民高先生嚇歪稱，「當時正在吃飯呢，然後就聽見幾聲爆炸聲，太恐怖了，主要是離我們比較近。」

發生爆炸後，當地消防隊員已趕往現場進行處置，現場暫無人員傷亡，火勢已得到控制。火災原因相關部門正在做進一步調查。

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