火場護愛妻躲陽台！老公「肉身擋火」硬挺身亡　最後緊牽畫面曝光

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記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南京市一處民居13日發生火災，一對小夫妻情急下躲到露台，丈夫讓妻子躲到露台之外，自己則緊抓著對方避免她墜樓。消防到達時，丈夫已全身嚴重燒傷卻緊緊抓住妻子不放，這幕捨身護妻被附近居民拍下，影片曝光後感動不少網友。22日，噩耗傳來，丈夫傷重不治。

▲丈夫火場護愛妻躲陽台。（圖／翻攝自影片）

據《紫牛新聞》報導，從影片看到，火災在13日發生，當時一對小夫妻無法開門逃離，被困露台，而丈夫情急之下讓妻子站到露台外的狹窄外沿上，自己則在屋內緊緊拉住對方避免她不小心跌落。

等到消防到達救援時，丈夫的皮膚已被嚴重灼傷，整個人被熏黑。影片中，丈夫不願鬆手，和消防員一起將老婆拉上陽台，獲救時老婆也大喊，「先救我老公。」隨後，兩人均被送醫治療。

22日凌晨1時30分左右，燒傷嚴重的丈夫傷情惡化不幸離世。哥哥在電話中抽泣著表示，「現在家裡在給弟弟安排後事，接下來依然會努力籌錢搶救弟妹。」

事件中受傷的妻子親妹妹王女士表示，「很痛心姊夫的離世，他想保護的姊姊現在恢復情況良好，今天將進行第二次手術，但後續如果沒有足夠資金治療的話也很難治癒。」22日，家屬求助稱，由於之前兩人治療費用已超過60萬（人民幣，下同），家屬已無法承擔後續治療費用 ，希望通過網路籌款的方式盡量挽救她。

▼丈夫傷重不治。（圖／翻攝自紫牛新聞）