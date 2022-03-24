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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新莊修車廠深夜大火！在地人親眼見「大爆炸」嚇傻

記者鄒鎮宇、游宗樺／綜合報導

新北市新莊區環漢路三段一處修車廠24日凌晨1時許發生大型火警，附近居民聽到巨大的爆炸聲。警消獲報後立刻到場進行灌救，火勢於凌晨2時15分許撲滅，無人受困傷亡，有3輛大貨車毀損，一旁辦公室也遭大火燒毀。

▲▼新莊火警。（圖／翻攝自臉書社團／愛新莊我是新莊人）

▲新莊24日凌晨1時34分許發生大型火警。（圖／翻攝自臉書社團／愛新莊我是新莊人）

▲▼新莊火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲現場有3輛貨車遭大火燒毀，警消到場拉水線滅火。（圖／記者游宗樺翻攝）

有網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」發文表示，24日凌晨突然聽到下新莊有爆炸聲，消防車的聲音不斷，「有人知道怎麼了嗎？靠近新樹路」。許多在地人紛紛留言，「剛剛聽到爆炸聲」、「浮洲橋這邊1:25聽到很大聲音，以為春雷」、「西盛街有聽到消防車聲」、「辛苦消防弟兄們了」、「還沒爆炸就聽到消防車」、「河堤旁邊火災」。

▲▼新莊火警。（圖／翻攝自臉書社團／愛新莊我是新莊人）

▲有網友親眼見到修車廠發生大爆炸。（圖／翻攝自臉書社團／愛新莊我是新莊人）

也有人說，「一開始只聞到空氣都是濃濃的塑膠味…隨後很大聲的爆炸聲…樓下都是消防車跟警車，我親眼看它大爆炸，嚇死我了，親眼看它爆炸。我也睡不著了，我要去收驚…真的很像炸彈炸（的），萬幸沒聽到救護車聲...現在應該是消防人員還在堪（查）火場，手電光在起火點移動」。

對此，新樹派出所表示，現場火勢已由消防隊於凌晨2時15分撲滅。經警消初步調查，現場為半開放式的鐵皮建物，平日作為維修貨車之用，事發時有3輛貨車起火，一旁的辦公室也遭大火波及，所幸無人受困傷亡，確切起火原因有待調查釐清。

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