驚悚畫面曝！高雄貨車載乙炔外漏　鋼瓶如飛彈爆噴4層樓高

記者許宥孺／高雄報導

嚇死了！高雄市一部小貨車後方運載氣體儲槽，行經路口時，鋼瓶突然爆炸噴飛4層樓高，警方調查後發現是貨車運載氣體外洩，所幸沒有釀成傷亡。

▲貨車運載氣體外洩，鋼瓶爆炸噴飛4層樓高。（圖／翻攝自記者爆料網）

這起事故發生在21日下午2點多，一輛貨車行經三民區建工路時，貨車後方突然冒出火花，接著竄出濃濃黑煙，瞬間有一不明物體朝天直直衝去，噴飛至少4層樓高，最後又掉回貨車後車斗。後方車輛見狀，趕緊往旁邊閃，就怕自己也遭殃。

▲鋼瓶噴飛又掉回貨車後車斗，後方車輛緊急閃避。（圖／翻攝自記者爆料網）

警消獲報後趕抵現場，發現是貨車高壓氣外漏，隨即派遣警組到場交管疏導，現場由消防隊到場處置，並關閉氣體，所幸無人傷亡。

47歲劉姓駕駛表示，貨車後方載運的是氣體空瓶，噴飛的是乙炔鋼瓶，可能是瓶內有殘留氣體導致事故。

警方調查，該大貨車違規部分，依據道路交通管理處罰條例30條1項7款載運貨物不穩，行駛時有危險摯單舉發，可處新台幣3000以上18000以下罰鍰。

▲▼貨車運載氣體外洩，鋼瓶爆炸噴飛4層樓高。（圖／記者許宥孺翻攝）

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