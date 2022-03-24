街口期貨原油爆弊端　「小霸王」胡亦嘉遭約談

▲「小霸王」胡亦嘉今天遭檢調約談，將移送檢方複訊。（本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

街口支付董事長胡亦嘉前年因「街口託付寶」爭議，不但被金管會解除董事職務，加上爆出街口布蘭特原油正2期貨ETF不利投資人遭開罰300萬元，檢調今（24日）發動偵蒐行動，約談胡亦嘉到案說明，稍晚將移送檢方複訊。

街口託付寶去年7月上線後，隔天即遭金管會要求停止，理由是金管會認為街口投信未依規定申請核准，金管會還罕見指出，託付寶強調「預期收益率」有誤導消費者，恐有違法疑慮，更點出街口提供的文件未據實陳述、有礙公司健全經營事宜。不過，胡亦嘉多次向金管會溝通，但雙方仍無共識，胡亦嘉痛批金管會獨裁統治，媒體形容他是街口小霸王。

由於金管會查核發現，街口投信與合作機構提供「街口託付寶服務」，廣告文宣使人誤信能保證獲利及宣稱得提供快速買回，加上街口投信未指派具有與被代理人相當資格條件的人員代理，且由同一人同時代理董事長及總經理職務。

不只如此，金管會金檢也發現，胡亦嘉身兼街口金科和電支董事長，一人主導街口母子公司借貸，從2018年2月起的近2年內，來回借貸高達20次，母公司給子公司的增資款、又借回給母公司，形同「一套資本、兩家公司使用」，金管會不但對街口支付開罰180萬元並將胡亦嘉董事職務停止一年。

胡亦嘉的父親胡定吾是前中華開發總經理及中華工銀董事長，名氣響亮，胡亦嘉去年與外型亮麗且被認為神似韓國女星潤娥的女友莊郁琳完婚，羨煞旁人，至於街口支付及石油期貨等爭議，有待司法進一步查明真相。

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