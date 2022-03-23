花蓮強震「台灣大丈夫」秒登日本熱搜！網友暖推：台灣是家人更是恩人

▲今晨發生規模6.6強震全台有感，同時也登上日本推特熱搜。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

今（23）日凌晨1點41分於花蓮近海發生芮氏規模6.6強震，全台有感，東部地區傳出零星災情，包括牆墩斷裂、道路落石等，所幸未傳出傷亡。這場強震也登上日本推特熱搜，關鍵字「台灣大丈夫」（台灣還好嗎）裡，可見許多日本網友關心台灣情況，溫暖許多台灣人。

今晨發生的強震不僅讓許多人在睡夢中嚇醒，日本氣象廳也發布地震警報，沖繩石垣市、與那國町測到的震度均為2，未發布海嘯警報。日本東北地區本月16日才發生規模7.4強震造成百萬戶停電、電車出軌，昨（22）日還發布史上第一次電力供應警報。

規模6.6強震也引來與台友好的日本網友關心，「台灣大丈夫」（台灣還好嗎）、「震度6級」等關鍵字也一度躍上推特熱搜，有網友轉貼新聞表示「台灣還好嗎？最近地震好多，很擔心台灣，台灣一直是對日本很友好的國家，所以不只是別人的事」、「台灣還好嗎？對日本人來說台灣是鄰國、是朋友、是家人更是恩人，所以掛心他們」，有網友表示「台灣還好嗎？如果台灣需要幫忙的話，希望日本政府能幫忙」。

也有許多台灣網友在關鍵字裡回覆「台灣還好，雖然睡覺被搖醒，但現在要睡回去了，謝謝日本朋友們的關心」，台北駐日經濟文化代表處也在推特上感謝日本網友，表示「真的非常感謝」。







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