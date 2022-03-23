看Google評論有撇步！留意「2點」避雷店　網認同：真的實用

▲去陌生餐廳用餐前，若沒先查詢評論，會增加踩雷機率。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

不少民眾在選擇餐廳聚餐時，都會先查看Google上的評論，再做進一步決定。一名網友就分想，他在參考一家餐廳的Google評論時，一定會先看負評，並解釋原因，貼文發出後引起網友討論。

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一名網友在PTT發文，提到大家在開發陌生餐廳時，通常會先查詢營業時間和Google評價，這儼然已成為標準的SOP了。但原PO有自己一套做法，他說，他看一家餐廳的評價時，他會先看1顆星的負評。「通常看一間餐廳負評都是在寫態度的，基本上東西應該就會蠻好吃的，因為人在生氣的時候，什麼都能拿來怪罪。本來有基本水準的餐，可能都會因為情緒感受，直接變成難吃」。

他也觀察到，很多時候顧客留下負評是因為店家態度、送餐、訂位和候位等問題，有時未必是單方面店家的問題，「甚至有時候先看過負評，對店家態度有了心理準備，去了現場，根本感覺也還好」。

貼文發出後引起網友熱議，不少人認同原PO說法，「負評很有參考價值，還可以觀察店家如何回應負評」、「我也都看負評，寫得很詳細的話會相信」、「負評很準，尤其要看原因真的很實用」。

除了參考負評外，不少網友也提供另一避開雷店的方法，就是看評論的時間，「內容詳細的會相信，看負評時會留意一下發布時間」、「沒錯，要看負評跟最新留言」、「 負評和最新評論交叉看 」、「 看最新的評價，負評會納入參考 」、「開沒多久的店上百5星，就可以知道是洗出來的」、「負評+最新+回應」。







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