麻豆傳媒「F級紅牌女優曝光」！AV團隊上海被捕　主打講國語不打碼

▲麻豆傳媒的女優張芸熙，被網友封為台灣之光。（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

知名「麻豆傳媒」AV拍攝相關團隊，因在中國上海涉及製作、販賣、傳播淫穢內容的案件遭捕，消息一曝光，隨即掀起網友討論。另外，刑事局表示，尚未收到相關嫌犯限制人身自由通報。

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綜合中國媒體報導，今年1月中國公安單位在廣東、四川等地，共查獲3個AV拍攝團隊，並逮捕24名嫌犯。上海公安指出，孫姓、羅姓嫌犯，透過App與麻豆傳媒聯繫，敲定劇本、片酬等後進行拍攝，拍攝影片超過50部不雅片賣給平台，非法獲利500多萬元人民幣（約新台幣2,200多萬元），總點擊量高達400多萬次。

文章一曝光，隨即掀起網友討論，不少網友紛紛好奇，「台灣的不知道有沒有記得拜碼頭」、「女優不是都在台灣嗎」、「台灣應該沒人在麻豆了吧？」、「張芸熙、沈芯語都很讚」。

據了解，麻豆傳媒自詡國產AV，且男、女優都找台灣人拍攝，其中紅牌女神張芸熙，擁有傲人F級上圍，加上大尺度無碼畫面，累積大票粉絲追捧，在圈內相當有知名度。

而針對麻豆傳媒AV拍攝相關團隊傳出在中國被捕，依據兩岸共同打擊犯罪的聯繫機制，只要一方人員遭逮捕，將會相互通報相關人員受人身自由限制的相關訊息，但通報的時間，則依每個地方狀況不同。刑事局表示，目前尚未收到相關通報。

▲火速竄紅的麻豆傳媒AV拍攝相關團隊，在中國上海涉及製作、販賣、傳播淫穢內容的案件遭捕。（翻攝自PTT）







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