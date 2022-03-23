網友神救援！超商店員「偷吃2顆茶葉蛋」判3月被罵翻　二審逆轉免刑

▲高雄一名方姓女超商店員上班期間偷吃兩顆茶葉蛋，一審遭判3月徒刑惹議。（示意圖）

圖文／鏡週刊

高雄一名超商女店員上班期間偷吃兩顆茶葉蛋，被店長發現後報警處理，將她移送法辦，一審地院依業務侵占判她3月徒刑，得易科罰金9萬元，判決出爐後引發討論，案經上訴，二審法官認為情節輕微，顯可憫恕，仍女子仍有罪但免刑。

判決指出，女子在高市某超商當店員， 2017年7月某日因店長清點茶葉蛋發現短少，調閱監視器後，才得知女子監守自盜，竟在一個禮拜內偷吃兩顆茶葉蛋，女子事後吃上官司。

庭訊時，女子辯稱因客人反應茶葉蛋太鹹，她才剝蛋試吃，供稱事後有付錢給同事，但遭同事打臉。檢方認為女子為了試吃茶葉蛋口味，刻意躲起來偷吃，有違常理，且女子被抓包後仍拒絕賠償店內損失，因此依以業務侵占罪起訴。

一審高雄簡易庭審理時，法官認為女子偷吃2顆茶葉價值僅18元，加上她領有重大傷病卡、經濟情況不佳，依法酌減其刑，減輕為3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

判決出爐後引發討論，網友紛紛罵翻，認為2顆茶葉蛋才18元，且女子家境清寒偷吃2顆茶葉蛋，竟要被關3個月，不想關得付9萬元，認為判刑過重，高雄地院為此曾特地發澄清稿：「已經是法律允許法官判處的最輕法定刑度，如果再低於此一刑度，就是違法判決。」

不過，案經上訴，高雄地院二審法官認為，女子和超商已和超商調解成立，但一審漏未審酌，加上兩顆茶葉蛋價值18元，認為店家損失不大，在情輕法重的情況下，依刑法規定減輕其刑仍嫌過重，因此判女子免刑，全案定讞。







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