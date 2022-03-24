衛生所跳針問「為何會早產？」二寶媽崩潰　醫千字文轟：誰給的權利

▲產後媽媽們透露，會接到來自衛生所的關懷電話，內容包括餵母乳等相關問題。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張乃文／綜合報導

產後媽媽除了身體需要時間復原，心理狀態也希望能調整好，以面對未來的生活。不過，許多外界意見對媽媽們而言，看似好意，實際上卻成了壓力源之一。婦產科醫師烏恩慈在臉書提到，近來有媽媽透露自己接到一通衛生所打來的電話，了解對話內容後，讓醫師忍不住怒轟，「到底是誰賦予衛生所這樣的權利？」

來自衛生所的關懷電話，向來是產後媽媽的壓力來源之一。有關衛生所的關懷電話，烏恩慈早有耳聞，包括各種餵母奶的問題，有許多媽媽總是會接到「強調母乳好處」諸如此類的詢問，側面打聽後才了解是國健署政策中母嬰親善的一環，雖然這樣的模式顯現對個別困境與家庭支持的不了解，但也因一時半刻無法調整，醫師僅能事後盡可能安撫媽媽們的情緒。

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只是，近日烏恩慈接到的訊息，也讓她無法忍耐，決定寫出文章為媽媽們發聲。醫師提到，有位媽媽生第二胎時有稍微早產的情況，不過寶寶生命徵象穩定、母子均安，並如期和媽媽一起出院，只是早產原因仍不得而知、也無法預防。沒想到，來自衛生所的電話聲響起時，問的不再是母乳，而是「馬麻，你為什麼會早產？」

媽媽一時愣住，反問對方「蛤！早產不是沒原因嗎？」而電話的另一頭則說，「可是我們這邊要登記妳為何會早產～ 馬麻妳為何會早產？」烏恩慈表示，可以理解早產發生率是醫療指標之一，但質疑的問題點在於，「怎麼會是從媽媽端搜集資料呢？」台灣有龐大可去識別化的健保資料庫可以撈資料，「真的有必要利用人力資源打這通電話嗎？」

▲醫師指出，國健署母嬰親善的政策在實施環節卻造成媽媽們的壓力。（圖／記者姜國輝攝）

烏恩慈指出，「再者，到底是誰賦予衛生所這樣的權利，侵犯媽媽的隱私權？」醫師也說重話，「萬一媽媽正經歷產後憂鬱風暴，他有能力接住媽媽的情緒嗎？還是這通電話會變成壓死媽媽的最後一根稻草。」她最想問的更是，「難道真的要等到出事，才會有人正視這件事嗎？」

烏恩慈呼籲，主管單位在關注量化數據、政策KPI的同時，是否能多關注媽媽的感受，哪怕只有那麼一點點都好，但也懇切拜託大家不要公審打電話的志工或護士，「錯的不是他們，而是那個從不曾被檢討過的制度。」

貼文也引來不少網友紛紛留言，「我就是那個奶少又被責怪的媽媽，當下超無助」、「小孩早產還住院中也是一直接到電話，超煩」、「我當初也有接到欸！當時真的滿傻眼的」，還有人說「雙胞胎都會連續接到兩通喔」、「而且還不只一通 。」