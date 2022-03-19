身懷老四！醫「應該又女兒」她遭轟丟臉...結局卻翻盤：我不想說了

▲醫生推測第四胎應又是女兒，讓原PO被各種冷落。（示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

懷孕四個月時，大概就可以透過超音波慢慢推測出胎兒性別。有位網友在《匿名公社》表示，她懷上老四，一開始醫生認為「應該又是女生」，讓原PO受到各種冷落，沒想到之後產檢卻意外翻盤。

原PO表示，自己已經連生三個女兒，去年終於懷上老四，但在她懷孕四個月的時候照超音波，醫生推測「應該是女兒」後，婆婆就沒給過好臉色，老公也完全不理她，「連我娘家媽媽都說我丟臉」，認為大姊都能連生2個，為什麼原PO卻都生女兒，讓原PO相當心碎，「只有我公公對我好，說女兒也不錯很體貼」。

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直到原PO今天去產檢時，「性別翻盤了」，超音波照到了明顯的男性生殖器，「我激動到在診間大哭，但我卻不想跟家人說了」，原PO清楚知道家人會因為這件事對她的態度改善，卻還是說不出口，「或許是因為看清他們的臉色，心寒了吧」，原PO難過表示，已經開始擔心弟弟出生後，其他三個女兒會不會被冷落，「好不容易有了兒子，但現在卻很失落，高興不起來」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「為自己而活吧，這種老公該放生了」，「都已經是什麼年代了，還要被這種過時的重男輕女觀念所綁架嗎」，「生男生女取決於精子啊」，「等生出來讓他們蒙羞，告訴兒子你在肚子是如何被對待」，「真討厭還有這種重男輕女的觀念，小孩健康最重要」，「這是甚麼家庭？為何連娘家媽媽也不替妳講話」引發討論。