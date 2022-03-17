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過年懷孕4個月「有東西掉出來」　老公捧到醫院！一句話逼哭她

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO無預警流產。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我以為懷孕一點也不難...」一名人妻心碎表示，過年期間她正懷著身孕，初二晚上卻忽然陣痛，想說忍到隔日去醫院，殊不知孩子無預警流出來。痛失寶寶的原PO問著老公當時狀況，老公只默默說出一句話，讓原PO眼淚潰堤直呼「我知道他比我更難受，因為是他親手抱起『她』的。」

一名女網友在Dcard難過透露，去年底發現懷孕，之後身體總是不規律出血，因此她早晚必須服用安胎藥，每週也積極到醫院檢查胚胎狀況，天天孕吐已是家常便飯，「也體會到什麼是鐵鏽味一直徘徊在嘴裡的時期。」

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來到4個月時，恰好是大年初二，原PO晚上突然不適，不想過年特地掛急診，只好捲著身軀躺在床上，等待隔日在去醫院檢查，沒想到這一晚如此難熬，寶寶無預警離開了。

原PO自責哭訴，到了凌晨5點多，肚子一陣痛感，「一股什麼東西掉下來，一個出力就會出來了...其實這時候自己已經能感受到是寶寶了，只是當下完全不能面對。」原PO心慌把老公搖起床，兩人便趕緊赴醫院檢查。

絕望聽著醫師道出傷心事實，原PO問老公關於寶寶的當時狀況，他卻只輕描淡寫地說著，「已經能看見她的小手與小腳丫囉...」聞言，原PO頓時默默不語，知道老公不敢表露心境，「我知道他比我更難受，因為是他親手抱起『她』的。」

如今已隔1個多月，原PO試圖想振作，但愧疚與失落感卻老是揮之不去，「事發至今，今天（15日）是來正式月經的第二天，還是悲從中來，感覺一切都還是不能接受，卻又要面對每一個新的一天。」

對此，原PO只能與無緣的女兒先做短暫道別，期盼寶寶能回到她身邊，「真的想告訴現在正身懷六甲的媽媽們，不管什麼狀況，都值得去一趟醫院，路途再遙遠，也不願失去最期待的新生命的到來。」

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲女兒來不及出生，網友喊話，孩子會再回來的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章貼出後，底下網友給予溫暖打氣，「也許寶寶是某些東西沒帶齊 ，才選擇在這個時候先跟媽咪說再見，但不是永遠不見，媽咪要好好照顧自己，把寶寶的小房子打造的更加堅固，寶寶一定還會來的」、「看了好鼻酸，小天使會在最好的時間降臨」、「先好好養身體，或許寶寶只是回去帶弟弟妹妹」、「辛苦了，好好照顧自己才有辦法可以更健康的迎接她」。

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