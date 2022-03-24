　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓豫平因2880元餐費遭判刑　管碧玲秀證據：法院有恐龍

▲▼管碧玲呼籲檢察總長對韓豫平案提起最高上訴。（圖／翻攝管碧玲臉書）

▲管碧玲（中）日前舉行記者會聲援韓豫平。（圖／翻攝自管碧玲臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑定讞，引發社會譁然紛紛為其抱不平。民進黨立委管碧玲24日透過臉書表示，本案應是《預算法》中預算科目使用不當，而不是《貪污治罪條例》的問題，批評「法院有恐龍，人民看運氣」，國防部在審判過程，沒有提示案例證明是行政瑕疵，也顯示國防部的疏漏，以及對本案置身事外，未做有利不利俱陳的心態。

韓豫平被控挪用演習加菜金，用以支付民間人士餐費，花蓮高分院日前依貪污罪判處韓男有期徒刑4年6月，最高法院2月14日駁回上訴定讞，引發社會譁然。民進黨立委劉世芳、管碧玲、蔡適應及林靜儀也舉行記者會聲援韓豫平，要求國防部提出意見報告書，供未來韓豫平聲請再審或非常上訴。

管碧玲今天指出，該案屬於《預算法》中預算科目使用不當，屬於行政瑕疵，審計單位發現這種現象，一般要求改善，不會移送司法處理。

管碧玲表示，經過她不斷追蹤、爬梳審計資料，終於證明自己的主張：國防部過去曾經發生過兩案「使用加菜金」的狀況，一案是把加菜金用於購買禮盒轉發個人，另一案也是把加菜金使用在不符合身份的人員共同出席的餐敘，且國防部和審查部當時都沒有移送法辦，只是由國防部向審計部承諾改善。

管碧玲指出，這兩案很清楚證明，韓豫平案只是預算科目使用不當，在預算監督體系，是屬於行政瑕疵的範籌，不是《貪污治罪條例》的問題。

此外，管碧玲進一步指出，她還查出兩案是沒有實際支出而假造支出憑證，甚至是假造已倒閉商店的收據，同謀詐取加菜金甚至高達數萬元的案例，且該案判決全部是免刑與緩刑，反觀韓豫平案有實際支出、自己一毛錢都沒有貪到口袋，「過程有偽造文書的部分，自當以刑法處置，我們支持，但是預算法的問題適用錯誤的法律，跑到《貪污治罪條例》去了」。

▲▼管碧玲透過臉書聲援韓豫平。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

▲▼管碧玲透過臉書聲援韓豫平。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
19歲兒交到女友！媽嗨買200片保險套　結果「來不及了」萬人
高雄女確診　「最新足跡曝光」
37歲男突喉嚨腫險死　竟發現罹「罕病」
爆乳人妻「床上實照租屋」紅了　本尊回應
快訊／林昀儒、鄭怡靜WTT卡達站混雙奪冠！　19分鐘笑納本季
麥當勞鬆餅附的「不是奶油」　正確名稱曝光！
男性口服避孕藥要來了！　成功率99％
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

民進黨江聰淵選宜蘭、蔡培慧選南投　蔡英文啟動徵詢雙北參選人

18歲公民權修憲案明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

中國滲透竊取台灣科技秘密　湯蕙禎：關鍵技術人員應納管

趙天麟、何博文尋求黨部主委連任　26日起請假至選舉結束

國民黨北市議員初選第一梯次截止　「7連霸老將」陳永德未完成登記

呂秀蓮要寫小說曝「政治人物的嘴臉」　開茶藝館展50年文物

台灣插畫家露國名遭中國打壓　外交部譴責：政治污手伸進文化活動

姚文智曬26年前選舉舊照　曝彭明敏今高齡99「快意人生吃百二」

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

楊祐寧新片兇白潤音...他笑：我也算前輩　《良辰吉時》黃仲崑狂劇透：可以剪掉嗎

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

民進黨江聰淵選宜蘭、蔡培慧選南投　蔡英文啟動徵詢雙北參選人

18歲公民權修憲案明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

中國滲透竊取台灣科技秘密　湯蕙禎：關鍵技術人員應納管

趙天麟、何博文尋求黨部主委連任　26日起請假至選舉結束

國民黨北市議員初選第一梯次截止　「7連霸老將」陳永德未完成登記

呂秀蓮要寫小說曝「政治人物的嘴臉」　開茶藝館展50年文物

台灣插畫家露國名遭中國打壓　外交部譴責：政治污手伸進文化活動

姚文智曬26年前選舉舊照　曝彭明敏今高齡99「快意人生吃百二」

「我與歐米茄最近的距離」！　與Swatch聯名登月錶8,000元有找

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

女偶像被點名「會抽菸」自拍曾露餡　出面回應：人設就這麼被立了

上市櫃召開股東會須注意3件事！　違者最重罰480萬

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

味噌湯4好處「減肥又排毒」！完美喝法曝光　別選沖泡式

生子餵奶狂斷髮…Janet霸氣一刀剪掉！　「厚平瀏海」新造型秒變18歲

受小玉牽連消失5個月！笑笑宣布復出「明天開台」：知道的都告訴大家

俄羅斯要求「不友好國家」用盧布買天然氣　立陶宛霸氣拒絕

愛上你算偉健！ Toyz甜曬恩愛照同框前女友奈奈照　網友：復合？

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

政治熱門新聞

批柯文哲擺爛市政！王世堅送「我就爛」T恤

國防部稱「研擬恢復1年義務役」　總統府劃重點：同步改革訓練內容

潛艦國造　邱國正首度承認卡關

習近平今秋「全面接管台灣」？　陳明通：不可能

美前官員：台灣4個月軍事訓練太離譜

特戰兵爆戰鬥裝輸教召！邱國正：最討厭靠北

彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

快訊／兵役延長改革計劃年底出爐？　國防部：沒辦法告訴大家時間

護理師女兒確診！同班級44人停課　南門國中小、幼兒園2476人急篩檢

快訊／新北爆不明感染源　最新2處小吃店足跡曝光

吳斯懷、陳柏惟有共同點！　都是高端疫苗的股東

陳時中審加熱菸未擬「健康風險評估」　挨轟太草率

林穎孟發聲明！　「為錢權工作非我的個性」

快訊／深坑女打3劑疫苗仍確診　火速採檢13人

更多熱門

相關新聞

國防部12建築耐震係數不符標準　國土辦：將強化關鍵基礎設施

國防部12建築耐震係數不符標準　國土辦：將強化關鍵基礎設施

繼昨日全台發生強烈有感地震，24日早上8時38分又發生有感地震。民進黨立委蔡適應24日在立法院質詢時表示，國防部有12棟建築不符合耐震係數標準，衛福部也有86棟待完成補強，提醒行政院國土安全辦公室應該訂定相關指引；國土辦主任何達仁正面回覆稱，行政院已調整該辦公室編制，未來會強化關鍵基礎設施工作。

蔡麗青依約送花恭賀謝龍介　要求不要「放管」！

蔡麗青依約送花恭賀謝龍介　要求不要「放管」！

快訊／兵役延長改革計劃年底出爐？　國防部：沒辦法告訴大家時間

快訊／兵役延長改革計劃年底出爐？　國防部：沒辦法告訴大家時間

美前官員：台灣4個月軍事訓練太離譜

美前官員：台灣4個月軍事訓練太離譜

潛艦國造　邱國正首度承認卡關

潛艦國造　邱國正首度承認卡關

關鍵字：

民進黨管碧玲韓豫平國防部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

即／台中某國中男生墜樓不治

韓網讚大S像全智賢：難怪具俊曄忘不了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面