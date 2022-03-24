韓豫平因2880元餐費遭判刑　管碧玲秀證據：法院有恐龍

▲管碧玲（中）日前舉行記者會聲援韓豫平。（圖／翻攝自管碧玲臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑定讞，引發社會譁然紛紛為其抱不平。民進黨立委管碧玲24日透過臉書表示，本案應是《預算法》中預算科目使用不當，而不是《貪污治罪條例》的問題，批評「法院有恐龍，人民看運氣」，國防部在審判過程，沒有提示案例證明是行政瑕疵，也顯示國防部的疏漏，以及對本案置身事外，未做有利不利俱陳的心態。

韓豫平被控挪用演習加菜金，用以支付民間人士餐費，花蓮高分院日前依貪污罪判處韓男有期徒刑4年6月，最高法院2月14日駁回上訴定讞，引發社會譁然。民進黨立委劉世芳、管碧玲、蔡適應及林靜儀也舉行記者會聲援韓豫平，要求國防部提出意見報告書，供未來韓豫平聲請再審或非常上訴。

管碧玲今天指出，該案屬於《預算法》中預算科目使用不當，屬於行政瑕疵，審計單位發現這種現象，一般要求改善，不會移送司法處理。

管碧玲表示，經過她不斷追蹤、爬梳審計資料，終於證明自己的主張：國防部過去曾經發生過兩案「使用加菜金」的狀況，一案是把加菜金用於購買禮盒轉發個人，另一案也是把加菜金使用在不符合身份的人員共同出席的餐敘，且國防部和審查部當時都沒有移送法辦，只是由國防部向審計部承諾改善。

管碧玲指出，這兩案很清楚證明，韓豫平案只是預算科目使用不當，在預算監督體系，是屬於行政瑕疵的範籌，不是《貪污治罪條例》的問題。

此外，管碧玲進一步指出，她還查出兩案是沒有實際支出而假造支出憑證，甚至是假造已倒閉商店的收據，同謀詐取加菜金甚至高達數萬元的案例，且該案判決全部是免刑與緩刑，反觀韓豫平案有實際支出、自己一毛錢都沒有貪到口袋，「過程有偽造文書的部分，自當以刑法處置，我們支持，但是預算法的問題適用錯誤的法律，跑到《貪污治罪條例》去了」。