彰雲再傳禽流感　逾1.4隻黑羽土雞遭撲殺

▲彰化及雲林再傳出禽流感事件。（圖／彰化縣政府提供，示意圖與今天新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

動植物防疫檢疫局（防檢局）今（24日）表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣大城鄉與雲林縣東勢鄉各1場黑羽土雞場，主動通報確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，已經將上述兩個養雞場、共超過1.4隻黑羽土雞完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局指出，在台灣候鳥路徑的上游國家，包括韓國與日本，去年11月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國從去年11月至今，已有43禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支），撲殺家禽數逾417萬隻，日本則從去年11月至今，已有22禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數逾105萬隻。

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▲彰化及雲林再傳出禽流感事件。（圖／彰化縣政府提供，示意圖與今天新聞無關）

防檢局說明，彰化縣動物防疫所與雲林縣動植物防疫所，各執行32日齡黑羽土雞9837隻，與38日齡黑羽土雞4730隻，合計1萬4567隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，而台灣在今年確診及撲殺禽流感禽場案例計14例，包括陸禽11場、鴨1場、鵝2場。

防檢局也提醒養禽業業者，根據中央氣象局預報，明（25日）起大陸冷氣團減弱，但清晨及晚間氣溫仍偏低，白天氣溫逐漸回升，日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，提醒養殖戶要適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制，以防範疫病發生。

防檢局指出，若養禽業業者發現場內禽隻有食慾不振等症狀或異常死亡情形，應立即向所在地動物防疫機關通報，並配合動物防疫人員指示做必要之處置，共同防堵病原擴散及傳播。