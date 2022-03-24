俄軍改打「性侵戰」硬上人妻！　烏克蘭女兵PO爆乳日常對抗普丁

▲ 卡蒂烏莎上傳火辣日常，也分享前線生活。（圖／翻攝自TikTok／@katiusha2882）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，除波及大量平民，更傳出俄軍控制城市後蹂躪當地婦女。烏克蘭官員指控俄方改打「性侵戰」，將其與二戰期間蘇聯士兵對德國婦女的暴行相比擬。不過烏克蘭女性仍勇敢挺身而出，許多爆乳正妹不僅上戰場對抗俄兵，展現捍衛國家的決心，也不忘在社群媒體上傳穿著軍服訓練的畫面和日常生活片段，打宣傳戰抗俄。

根據《每日郵報》，二名俄國士兵被控闖入基輔東部羅伐利（Brovary）一對夫婦的家，槍殺男子後反覆性侵其妻子，還以武器威脅他們的孩子，所幸女子倖存，並向調查人員提供證據。當局目前已掌握其中一名俄兵身份，計畫提出指控。

烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本月稍早透露，接獲多起婦女遭俄軍性侵的通報。檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）已經啟動首起對俄軍性侵烏國婦女的官方調查，誓言「找出所有惡棍」，讓他們接受法律嚴懲。

烏國政界人士也敦促國際社會譴責俄軍「性侵戰」，議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）更提及蘇聯1945年佔領德國部分地區時犯下的暴行，「二戰期間有200萬德國人遭俄國人性侵，而俄國再次將性侵當成戰爭工具，這次發生在烏克蘭，歷史在重演。」

不過，許多烏克蘭女性不怕戰火及俄軍殘忍暴行威脅，展現出捍衛國家的鬥志，親上前線作戰，辛苦訓練之際也不忘透過TikTok分享近況。女兵卡蒂烏莎（Katiusha）就上傳和戰友穿軍服、化濃妝外出，或是穿著性感背心露出雙峰的生活片段。另一名女兵也分享和同袍的甜美自拍，並記錄下一群人穿著軍服，興奮轉圈的畫面。不幸的是，有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉（Iryna Tsvila）2月底在基輔近郊戰死，悲痛的網友紛紛上她的臉書悼念，稱她為烏克蘭的英雄。

▲▼ 烏克蘭女兵更新訓練日常。（圖／翻攝自TikTok／@ka_222）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》