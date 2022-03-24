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北約參戰風險激增！　五角大廈：俄軍頭迄今「屢次拒接」通話

▲▼拜登、布林肯、奧斯汀。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀坐在總統拜登身側。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國五角大廈發言人科比（John Kirby），俄羅斯軍方高層迄今「一再拒絕」與美軍高層進行通話，然而，美俄國防領導人之間的接觸在此時卻至關重要。前北約盟軍最高司令史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示，若最高官員間沒有溝通，衝突升級風險激增，甚至可能導致北約和俄羅斯「夢遊般地走入戰爭」。

▲▼ 俄羅斯坦克遭到摧毀,俄軍。（圖／路透）

▲美軍表示，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防與軍方高層領導人拒絕通話。（圖／路透）

美國《華盛頓郵報》23日報導，科比23日聲明稱，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）自俄羅斯入侵以來試圖與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）和俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）通電話，但俄方迄今「拒絕參與」，詳細原因不明。

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

退役美國海軍上將史塔伏瑞迪斯2009年至2013年曾任北約盟軍最高司令。他認為，如果沒有官員間直接溝通設下的防火線，衝突升級的風險很高，年輕人在烏克蘭戰爭中駕駛飛機、操縱軍艦，「他們不是經驗豐富的外交官，作戰中激烈的行動可能會被誤解。」他補充，「我們必須避免北約和俄羅斯如夢遊般地走入戰爭，就因為高級領導人不能拿起電話，互相解釋情況。」

▲▼ 俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。（圖／路透）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／路透）

智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）資深研究員Rob Lee說，俄羅斯正在攻擊烏西的目標，離北約成員國波蘭的邊境不遠，烏克蘭的空軍有可能被俄方誤認為是越境的北約飛機。一名匿名的五角大廈官員稱，透過電話熱線減緩衝突是一種可避免誤判的戰術機制，但作用仍然有限。

史塔伏瑞迪斯表示，假設一個噩夢般的劇本，若俄羅斯導彈或戰機摧毀美軍在「波-烏」邊境的指揮所，當地指揮官可能會立即做出反應，這將是一場更大範圍襲擊的前兆，並可能造成迅速、不可逆的情勢升級，包含動用核武。他說，在他過去擔任北約盟軍司令時，任何時候都能打給俄羅斯高層，曾經就有幾次他藉此澄清並緩和了局勢。

▲▼基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

▲基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

華郵報導，自上月戰事爆發以來，美國與俄羅斯之間的溝通驟減，據美國官員表示，國務卿布林肯迄今從未試圖與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行任何對話。智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深政治學者查拉普（Sam Charap）推測，俄軍將領或許還在等待普丁批准通話，但可能不會獲准。另一種可能是，普丁已將美國視為決心讓自己垮台的對手，認為不值得和美方接觸。

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