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「俄軍沒資格當人」　烏克蘭醫下令閹割俄戰俘：他們是蟑螂不是人類

「俄軍沒資格當人」　烏克蘭醫下令閹割被俘俄兵：他們會死在這裡。（圖／翻攝自Twitter）

▲曾被譽為是醫療天使的醫生，近來卻說出驚人言論。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄烏開戰已造成約330萬烏克蘭人民逃離家鄉，在各國流離失所的難民人數恐超過1,000萬人，俄軍殘忍的犯行讓設立臨時醫院肩負救人使命的49歲醫生杜魯申科(Gennadiy Druzenko)表示，他已經向醫院所有醫生下令，一律把被俘虜俄兵去勢，「因為他們是蟑螂，不是人類」，驚人發言引發外界譁然。

杜魯申科近來接受當地媒體Ukraine-24採訪時表示，自己原本是一名人道主義者，如果有人受傷了，對他來說，那人就不是敵人而是病人，但俄軍持續冷血對烏進攻讓他改變想法，「我現在下達非常嚴格的命令，要閹割所有被俘虜的俄羅斯男人，因為他們不是人」。

接受過律師培訓的杜魯申科，在烏克蘭東部分離主義武裝發動叛亂的地區，開設了「第一志願臨時醫院」，自2014年至今一共有500多名醫護人員志願到此工作，然而曾以救人為第一優先的他如今卻對外表示，「俄羅斯人會死在這裡，大量死亡，那些來到這裡的人會記得在烏克蘭土地上所經歷的惡夢，就像德國人記得史達林格勒戰役一樣」。

杜魯申科的言論引發外界批評，他事後在網路上道歉，澄清醫院不會閹割任何人，那只是他個人比較情緒性的發言。不過俄羅斯調查委員會已將杜魯申科列為俄羅斯國際通緝名單中，並啟動相關刑事調查，未來他有可能會受到俄羅斯法律審判。

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