「俄軍沒資格當人」　烏克蘭醫下令閹割俄戰俘：他們是蟑螂不是人類

▲曾被譽為是醫療天使的醫生,近來卻說出驚人言論。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄烏開戰已造成約330萬烏克蘭人民逃離家鄉,在各國流離失所的難民人數恐超過1,000萬人,俄軍殘忍的犯行讓設立臨時醫院肩負救人使命的49歲醫生杜魯申科(Gennadiy Druzenko)表示,他已經向醫院所有醫生下令,一律把被俘虜俄兵去勢,「因為他們是蟑螂,不是人類」,驚人發言引發外界譁然。

杜魯申科近來接受當地媒體Ukraine-24採訪時表示,自己原本是一名人道主義者,如果有人受傷了,對他來說,那人就不是敵人而是病人,但俄軍持續冷血對烏進攻讓他改變想法,「我現在下達非常嚴格的命令,要閹割所有被俘虜的俄羅斯男人,因為他們不是人」。

接受過律師培訓的杜魯申科,在烏克蘭東部分離主義武裝發動叛亂的地區,開設了「第一志願臨時醫院」,自2014年至今一共有500多名醫護人員志願到此工作,然而曾以救人為第一優先的他如今卻對外表示,「俄羅斯人會死在這裡,大量死亡,那些來到這裡的人會記得在烏克蘭土地上所經歷的惡夢,就像德國人記得史達林格勒戰役一樣」。

杜魯申科的言論引發外界批評,他事後在網路上道歉,澄清醫院不會閹割任何人,那只是他個人比較情緒性的發言。不過俄羅斯調查委員會已將杜魯申科列為俄羅斯國際通緝名單中,並啟動相關刑事調查,未來他有可能會受到俄羅斯法律審判。

Gennadiy Druzenko, head of Ukrainian military medical service, boasts on Ukraine 24 channel that he "gave strict orders to castrate all the wounded" Russians "because they are cockroaches, not humans."



Not all fascists wear Swastikas or Wolfsangels. pic.twitter.com/1OADpiBaZ2