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女被4青少年搶劫一路拖行　「安全帶卡死」扯斷手臂全裸曝屍街上

女被4青少年強行拖下車　「安全帶卡住」扯斷手臂全裸陳屍街上！（圖／翻攝自Twitter）

▲4人強行把車開走，受害者手臂慘被扯斷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐奧良發生一起不幸命案，73歲婦人琳達(Linda Frickey)在街上遭4名年輕人搶劫，4人強行把車開走時，由於身上安全帶牢牢把她卡住，導致她被拖行時身上衣服被扯爛、一條手臂也被扯斷，最後全裸陳屍在街上，可怕場景嚇壞附近居民。

事件21日下午1時30分發生在紐奧良北史考特街(North Scott Street)上，婦人琳達被4人強行拖下車時，手被安全帶粗暴扯斷，當場發出淒厲慘叫聲。目擊者表示，「那名女士當時正在車裡放東西，搶匪突然出現把她拖出來，她因為被卡住發出很恐怖的叫聲，就像是人快死掉才會發出的聲音」。

女居民馬斯卡表示，「我看到她尖叫了起來，立刻跑過去希望能給予幫助，雖然我也不知道自己能做什麼，可是等我靠近時看到她的手臂已經...，總之不是一般人會期望看到的景象，她就這樣赤身裸體躺在那裡，剛剛遭到了太多侮辱」。

警方後來逮捕到4名涉案凶嫌，為1名17歲少年、1名16歲少女與2名15歲少女，4人之前均曾被逮捕過。警長佛格森(Shaun Ferguson)痛批，事件顯示出現行司法制度出了重大問題，才會讓這些少年罪犯二度犯案，之後將親自要求檢方讓4名青少年以成人身分受審，未來將面臨二級謀殺罪指控。

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