中華醫大製藥工程系就業博覽實習媒合會 　20多家藥廠到場選才

▲中華醫大校長孫逸民（站者左2）偕同系主任張文騰和系上老師到場關心學生實習媒合面試情形，為學生加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學製藥工程系與台灣製藥工業同業公會， 23日上午合辦就業博覽會暨實習媒合會，吸引20多家藥廠到場選才。

近年受新冠肺炎疫情影響，製藥產業的營業額大幅成長，連帶帶動製藥人才的需求，已經有多家藥廠直接徵才預約學生畢業後前往任職，並且提供帶薪實習，讓高年級學生實習期間就有津貼可領，實習表現優秀者直接留用，實習年資併入計算。

中華醫大製藥工程系為提早幫企業與學生搭起就業媒合橋樑，以及讓學生找到合適的藥廠進行為期1年的帶薪實習，特別和臺灣製藥工業同業公會合辦就業博覽會暨實習媒合會。今年有20多家全國知名藥廠到校參加選才活動。

為讓學生了解各家藥廠的特色，活動分兩階段進行，上午舉辦各家藥廠說明會，下午進行面試選才。雖然是實習媒合會，但基於過去的經驗有不少實習生因為表現優秀，實習結束後被藥廠留用，畢業後升編為正式員工，實習年資併入計算，因此各家藥廠均派出高階主管以徵選正職員工的態度遴選實習生，學生也穿著正式服務應試，卯力爭取心儀的藥廠青睞。

製藥工程系系主任張文騰表示，參加實習媒合會的學生可依自己的居住地、藥廠規劃的實習方案、實習津貼、食宿等條件選擇廠商，廠商也根據所需人才選人，經錄用後全學年在藥廠實習。而根據該系近幾年對畢業生的就業調查發現，有七成學生在實習期間就已被藥廠延攬為正式員工，且將實習期間的年資併入計算，才畢業就有3～4萬元的月薪，比目前大學新鮮人的平均薪資還高，而且升遷速度也比一般科系畢業生更順暢，平均3到5年可升職為基層幹部，月薪超過5萬元。

張文騰主任指出，近年受新冠肺炎疫情影響，製藥產業的營業額大幅成長，人才需求孔急，突顯國內相關專業人力的缺乏，中華醫大製藥工程系是國內唯一以培育製藥專業人才的科系，課程設計著重實務技能學習，且實施高年級全學年藥廠實習制度，培育學生扎實的實務經驗，學用零落差，畢業生深獲藥廠青睞。

中華醫大校長孫逸民關心學生實習媒合，也特地到會場為學生加油打氣，並感謝各大藥廠提供學生帶薪實習、實務增能的機會。孫逸民校長表示，製藥工程系的畢業生超過九成從事製藥相關工作，學生實務能力強，是業界樂用愛用的人才。