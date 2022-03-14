違章農地工廠落日條款19日大限　南投縣府喊話145家業者快申請

▲南投縣政府呼籲尚未登記工廠於3月19日前申請納管。（圖／翻攝「經濟部中部辦公室」官方網站）

記者高堂堯／南投報導

違章農地工廠申請納管或特定工廠登記的「落日條款」，最後期限為3月19日；南投縣長林明溱指出，全縣尚有145家符合輔導資格的違章工廠尚未提出申請，恐面臨中央要求依法斷水斷電的命運，縣府也將受理時間延長至21日上班日，呼籲業者把握最後機會、儘速提出申請。

林明溱今天於縣務會議中表示，《工廠管理輔導法》在2019年修正通過後，中央推動以「特定工廠登記」取代臨時工廠登記的輔導方案，凡是2016年5月20日前的既存農地工廠，符合輔導對象的業者須於2022年3月19日前申請納管，就能享有3年提報計畫、10年完成改善，並在20年輔導改善期間內，完成土地、建物合法化的資格。

▲南投縣建設處查察違章農地工廠。（圖／資料照，南投縣政府提供）

縣府建設處長李正偉補充說明，南投目前有441家農地違章工廠，其中11家屬2016年5月20日後設立，另2家非屬低汙染工廠，也就是有428家符合輔導資格、可申請納管或特定工廠登記，至今也已有283家提出申請，但仍有145家可申請卻未申請。

林明溱說，因3月19日適逢例假日，縣府受理期限順延到21日（週一），若逾期未申請，屆時縣府將依中央規定實施鐵腕，土地使用分區不符的違章工廠須斷水斷電處分，否則恐陷公務人員廢弛職務的違法情形。

李正偉指出，為免符合輔導條件的違章工廠因逾期未申請納管，而遭斷水斷電強制處分、衍生停業和員工失業的問題，已積極透過南投縣商業會、工業會及南崗工業區廠商協進會等管道，協助代寄相關輔導宣導通知，希望有心納管進而合法登記為特定工廠的業者，務必把握最後機會，及時提出申請。