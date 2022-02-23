搶「2千年最有愛的一天」！北京單日4700對登記　凌晨排隊搶婚

▲登記處擠滿排隊結婚人潮。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

2022年2月22日正逢星期二，恰巧也是農曆的正月22日，而「2」在中文的讀音中常會被當作諧音的「愛」，因此也被稱為「最有愛的一天」。在這個富有象徵意義的一天，中國大陸許多網友紛紛領證結婚，婚姻登記人員也加班處理，光是北京當天登記就超過4700對。

微博搜尋「最有愛的一天」就會看見許多新人的喜訊，原來很多人都期待這一天來臨，除了拍照留念之外，還趕在這一天結婚，否則錯過就得再等200年。綜合陸媒報導，光是在北京朝陽區民政局婚姻登記處，就能看見外頭一大早排滿人龍，全是等著結婚的新人，婚姻登記處人員更加班處理，當日就有超過800對新人結婚。

▲登記處外頭聚集等待結婚，和剛辦完登記的新人。（圖／翻攝微博）

其中一對新人說他們從凌晨4點就開始排隊，但前面還有3組人更早，甚至有人「開大絕」用板凳占位子，導致好幾個民政局門口都出現板凳長龍。

鄭州一對新人交往9年，終於選擇在這一天結婚，凌晨5點多就來排隊。雲南昆明一對新人更是經歷16年愛情長跑修成正果，「以後我們將帶著囍糖奔赴下一個16年」。當天昆明也難得下起大選，女方幸福表示這是「一份意外的驚喜」。