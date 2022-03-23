北市酒店停車擦撞爆衝突！兩陣營10人開打　5人揮棒後繼續嗨唱遭逮

記者張君豪／台北報導

台北市松山區知名酒店23日凌晨驚傳酒客停車衝突案件，轄區松山警方表示，凌晨2時許接獲民眾報案，復興北路星荷酒店外有黑衣人聚集鬥毆，警方火速出動快打部隊到場維持秩序，但警網到場時雙方已經逃離現場，調閱監視器發現雙方因停車擦撞爆發肢體衝突，鬥毆過程雙方均持球棒等凶器。

▲北市松山區知名酒店，23日凌晨酒客因停車擦撞爆發鬥毆衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器擴大追查，發現這起停車糾紛引發的鬥毆衝突，總計有4輛車10人參與，起因僅因2人停車時發生碰撞，雙方下車爆粗口後大打出手，但衝突後僅有一方人馬離去，另幫參與鬥毆的5人反而進入酒店內開包廂歡唱，轄區警員4時許進入該酒店內，將涉嫌聚眾鬥毆的5人帶回偵訊。

警詢後將5人依觸犯《刑法》聚眾鬥毆罪嫌送辦，並循線擴大追查其他涉案人等。松山分警局嚴正呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，絕不容許暴行鬥毆等情事，任何違法情事定迅速依法究辦，絕不寬貸。

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