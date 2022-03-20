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月薪七萬！想幫女友還債「但坑太大」...對方堅持下海　他猶豫了

酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲女友堅持要下海還債，讓原PO很頭痛。（示意圖／記者張一中攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若另一半遇到龐大債務問題，堅持下海還錢，你會同意嗎？有位網友在《匿名公社》表示，自己有意幫女友還債但「坑真的太大」，於是女友堅持自己下海，原PO雖不願意，但卻又開始猶豫。

原PO表示，女友家境原本滿富裕的，但去年因為疫情影響，女友父親收了很多店，租金、員工資遣費、貸款和很多呆帳導致欠了一筆不小的金額，「討債公司可能知道他們還不出錢，不但去女友家潑漆，還砸得亂七八糟」，原PO感嘆，女友一家人躲躲藏藏的樣子，「真的落魄」。

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原PO接著說道，自己是一位資歷8年的按摩師，有穩定客源，就算淡季月薪基本也有七萬，因為工作時間長所以也沒什麼花錢的時間，「我愛她，知道女友家裡狀況後，我願意幫她」，於是原PO每個月省吃儉用，只留1萬5用來開銷，但沒想到「坑實在太大，要補真的難」。

不過令原PO更意外的是，女友竟然選擇下海還債，原PO氣炸，「幹X老師，我不知道是誰去慫恿她下海的」，雖然原PO也清楚酒店妹的薪水高，但一想到女友要賣肉，整天陪陌生男人喝酒就相當不開心，「她答應我只要賺夠錢就會脫身，也保證不會跟客人怎樣，這樣也不會一直跟我拿錢」，原PO雖然心裡滿是不願意，「我是嗆明了她去就分手」，但心裡也開始猶豫「會不會太不通情理？」於是發問，「你們會讓女友下海嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「問題不在下不下海，在怎麼補那個坑，與其嗆明，討論一下其他可能的方法吧」，「如果去了，你的女友早晚會暈船跟別人跑」，「不能接受就分，能接受就好好支持她」，「還是分了吧，以免夜長夢多」，「那就分手吧，她這樣才能跟客人怎樣拿更多錢」。

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