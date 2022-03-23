LINE瘋傳4張不雅照影射高嘉瑜　散布者竟是航警局警員

▲神似立委高嘉瑜的不雅照在網路LINE群組瘋傳，刑事局2月中旬約談航警局涉案警員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴凌虐、拍下私密照，高嘉瑜2月16日發現有心人透過LINE傳播4張性愛照，影射女方是高嘉瑜，高當天向刑事局偵四大隊報案，偵四大隊2月下旬傳喚2名傳播不實私密照片犯嫌到案，其中一人竟是航警局保安大隊的單姓警員，警詢後依散播猥褻物品、加重誹謗罪嫌函送法辦。

刑事局接獲報案後，分析相關LINE群組對話資訊，鎖定一名任職桃園市某電子公司的詹姓男子涉案，警方約談詹嫌到案後，他辯稱是透過LINE壘球群組看到照片後轉傳，警方調取他手機LINE群組資料，發現照片來源居然是航警局保大單姓警員，雙方因為打壘球認識，警方循線約談單男到案說明；新竹地檢署審理後3月22將兩人依涉嫌傳播影射高嘉瑜私密照片、涉及妨害名譽等罪嫌起訴。

▲刑事局接受立委高嘉瑜報案提告加重誹謗、散播猥褻物品等罪展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

單姓警員到案後辯稱，是從其他群組拿到照片，但卻說不出來源，警方檢視手機LINE通訊歷程也找不到來源，顯見單姓警員發揮從警專業能力，早把取得疑似高嘉瑜私密性愛照片的來源群組、歷程記錄刪除，該警到案辯稱「忘記是從哪裡取得」。

離奇的是，向來以科技偵查自栩有專業辦案能力的刑事局，卻對航警局同仁涉案輕輕放下；刑事局2月18日約談單姓警員、並未當場查扣涉案人手機透過數位鑑識解析追查裸照來源，反而聽信涉案警員的說法，單姓警員堅持：工作勤務手機是必需品，不願交出手機供後續追查，刑事局人員也未向檢察官請示該涉案手機是否需要查扣，調查嚴謹程度和該單位以往辦案手段顯有明顯差距。兩人詢後依觸犯散播猥褻物品、加重誹謗罪嫌函送。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

