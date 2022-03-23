找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

▲搜救人員在溪谷一處平台尋獲林女遺體。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

新北市林姓女子於上周末獨自赴南投信義攀登玉山北北峰和對關山，不過並未依計畫如期返程，家人聯繫不上林女，因此報案求助。南投縣消防局21日晚間獲報後，22日派員出發搜救，今(23日)搜救人員在一處溪谷上方約30公尺的平台處尋獲林女遺體，已經明顯死亡，目前正嘗試將遺體移出。

南投縣消防局表示，21日晚約8時47分接獲林女家屬通報，指38歲的林姓女子於19日入山，但未能照原定計畫於20日下山返程，至21日下午3、4點仍聯繫不上，手機已呈現關機狀態，因此報請南投消防單位協助，南投縣消防局也指派玉山分隊隊員整裝，會同玉山國家公園管理處人員一起上山搜尋。

據了解，林女行前登山計畫為19日從信義鄉的沙里仙林道的登山口入山，預計費時2天攀登海拔3833公尺的玉山北北峰和2936公尺的對關山，並於20日下山。搜救人員沿著林女登山路線展開搜索，昨(22日)在距離登山口約500公尺處發現墜落點，周遭還有滑落痕跡，研判林女可能卡在峭壁處，惟發現時天色已晚，經安全評估後，於今(23日)上午展開救援。

搜救人員兵分二路，分為上方垂降組、及下方溪谷組展開搜救，中午11時30分現場人員回報，下方溪谷組以上切方式在溪谷上方約30公尺平台處尋獲林女，但她已經明顯死亡，目前正嘗試運出遺體。