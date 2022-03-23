「翹孤輪」耍帥吸引相機追焦　2男最高罰9萬...再吃公共危險罪

記者吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

近來因疫情趨緩，高雄各景點紛紛出現人潮，鼓山分局日前接獲檢舉，表示本月20日下午5點半左右在壽山萬壽橋上，有騎士以前輪懸空的「翹孤輪」方式騎車耍帥，並提供舉證照片3張。警方獲報後循線調閱監視器，比對車輛廠牌、顏色及騎士穿著，對盧姓、余姓騎士開出罰單，並依照公共危險罪移送辦法辦。

▲高雄騎士耍帥翹孤輪，遭罰再依公共危險罪送辦。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方21日通知騎士到案說明，盧男（18歲）、余男（18歲）為朋友關係，2人均已取得機車駕照，20日下午相約從燕巢、左營住家各自騎機車到壽山出遊，行經萬壽陸橋時，發現路旁有民眾持相機追焦，即興做出「翹孤輪」方式來吸引眾人目光，但這些行為已經觸犯道路交通管理處罰條例第43條，可開罰3萬元以上、9萬元以下罰鍰。

鼓山分局指出，壽山及西子灣地區常吸引許多車友前來踩點，為避免改裝車影響用路人安全及噪音擾民，轄區鼓山分局也不定時結合環保及監理機關進行聯合稽查，取締違規改裝車輛。

近日有機車騎士以「翹孤輪」的危險方式在壽山地區出沒，警方循線揪出2名機車騎士，呼籲騎士勿違規改裝車輛，也不要進行危險的駕車舉動，否則不僅耍帥不成吃上罰單，還會涉及公共危險罪嫌遭法辦。