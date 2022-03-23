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烏軍飛官「狗鬥俄軍」像《捍衛戰士》翻版：很多更有經驗的都死了

▲▼蘇-27（Su-27）戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏軍靠Su-27戰機多次接戰俄軍更新一代或多代的戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍2月24日侵略烏克蘭至今近一個月，仍未奪取制空權，而儘管烏國空軍寡不敵眾，仍有像安德利（Andriy）一般的飛行員，駕駛著Su-27戰機，在國境上空和俄國軍機進行電影《捍衛戰士》一般的狗鬥（Dogfight，空中纏鬥），爬升、反轉、閃躲、擊落，這般激烈的空戰在現代戰爭中已算罕見。安德利是至今仍活著的烏軍飛官之一，他說「很多比我有經驗的都死了」。

年僅25歲的安德利接受《紐約時報》訪問，他表示開戰後的每一個晚上，除了等待還是等待，直到聽見「戰機升空」的指令，他就會立刻爬上Su-27戰機，在最短時間內緊急升空。許多時候他甚至不知道當晚的命令和目標是什麼，但他知道每一次都是十萬火急，必須立刻進入戰鬥位置，「我不多做檢查，我就是立刻升空」。

俄軍開戰之初企圖以閃電戰掌控烏克蘭制空權，並預計在短時間內拿下基輔達到斬首作用，讓烏克蘭瞬間兵敗如山倒，因此才會第一時間派出空降團（VDV）奪取基輔附近機場，只是沒想到行動目標似乎事先被預知，機場很快失守、空降兵遭到殲滅潰逃，制空權更是在無法徹底剷除烏克蘭防空系統和空軍戰力後，至今都沒能掌握。

▲▼Su-27。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼Su-27（上）對戰俄軍Su-34（下）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

「每次我起飛，就是一場戰役」，安德利表示開戰至今他已經執行10次任務，「每次和俄軍對戰，戰機數量從來沒有對等過。他們的戰機總是我們的5倍之多。」然而安德利仍然存活下來，並且空戰擊殺數至少一架俄機，能夠有這樣的戰績多虧烏克蘭擁有一項優勢，烏軍現在仍把持大部分的國土，俄軍一旦進入烏克蘭領空，就會遭遇防空飛彈的襲擾，有時甚至是直接被擊落。

烏克蘭空軍發言人伊那特（Yuriy Ihnat）表示，因為在國土上進行防禦，烏軍在空中對敵作戰成果相當顯著，「敵軍機飛進我們的領土，就等於飛進我們防空系統的範圍之內。」

現代戰爭中空對空纏鬥已經相當罕見，過去數十年間只有美國空軍曾在1991年的第一次伊拉克戰爭中，和伊拉克空軍進行過「狗鬥」，此後都只有少數的小規模進行，像是在敘利亞擊落一架戰機，以及巴爾幹地區的戰役中擊落10架戰機。

安德利表示在夜間戰鬥中辨別敵機後，他會立刻接戰開火，雖然確實射下俄軍戰機，但因夜間視線不佳，但很難確定究竟射下那一款俄軍戰機，「多數時候我的任務都是攔截準備空降行動的敵機，等到導彈鎖定目標後，我就按下按鈕。」

俄軍戰機現在通常會趁著夜色進犯，這樣能降低烏軍防空系統的反應能力，當烏軍戰機升空後，雙方就會發生狗鬥。安德利表示俄軍戰機多數都比烏軍先進，曾經接戰過的有Su-30、Su-34和Su-35，這讓安德利在空中處於極度危險的境地。

「我遇過當我等著夠接近敵機，能夠讓飛彈在數英里外鎖定對方時，地面人員都會告訴我，對方的飛彈已經發射了，正朝我這邊過來」，安德利說他因此必須採取極端的戰術動作，像是緊急爬升或快速俯衝，靠著消耗飛彈的燃料來躲避攻擊。僅管已能算是歷經多場戰事的飛官，每次只要升空，他還是能感覺到脈搏大力跳動，因為他知道「每次起飛，都是一場戰役。」

安德利說空戰劣勢許多時候讓他必須完全倚靠自己的技巧來擊敗敵機，而他的技巧優於俄軍，但另一方面，很多更優秀更有經驗的烏軍飛行員，已經在這場敵機數量和款式都優於己方的情況下，不幸戰死。

美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）主任戴普圖拉（Dave Deptula）表示，烏軍飛官令人印象深刻的表現，對彌補烏軍劣勢起了很大的幫助。他說烏軍目前還有大約55架戰機堪用，而烏軍飛官正在極大程度的狠操這些戰機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前不斷請求北約（NATO），對烏克蘭空域實施禁飛區，並提供烏軍更多戰機。不過禁飛區的要求因恐怕會擴大戰事而被北約拒絕，斯洛伐克和波蘭則是表達軍援米格-29戰機的意願，但目前究竟由誰統籌交機，在哪裡交機，如何交機，也都因為牽涉到哪些國家甚至整個北約都會被拖進戰事中的疑慮，而遲遲沒有下文。

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