俄羅斯傳招募敘利亞戰士　赴烏克蘭戰場當「納粹獵人」

▲敘利亞政府「人民抵抗旅」在伊德利卜市（Idlib）舉行結訓閱兵式。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉23日專電

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，俄羅斯軍方正從名為「伊斯蘭國獵人」的敘利亞部隊中招募僱傭兵，初期數以百計戰士投入烏克蘭戰場後，部隊將被冠名「納粹獵人」（Nazi Hunters）。

最早披露有關消息的敘利亞新聞網站Suwayda 24報導，俄羅斯初期將會對烏克蘭部署數以百計敘利亞僱傭兵。 Suwayda 24的記者瑪若夫（Rayyan Maarouf）對「中東之眼」證實有關消息。瑪若夫說：「駐敘利亞的俄羅斯軍方正透過輔助部隊辦理僱傭兵招募工作。派駐烏克蘭後，『伊斯蘭國獵人』（IS Hunters）部隊將會冠名為『納粹獵人』。」

俄羅斯支持的「伊斯蘭國獵人」部隊於2017年成立，投入打擊激進聖戰組織伊斯蘭國的工作。「伊斯蘭國獵人」加密通訊軟體Telegram官方帳號已經發出召集令，廣為要求有意願的戰士17、18日前往荷姆斯（Homs）的基地報到。發文內容要「23歲到49歲男性」申請初試，並稱合格者將會接獲後續通知。

▲利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）本月稍早訪問莫斯科。（圖／達志影像／美聯社）



「伊斯蘭國獵人」和類似部隊長期在政府掌控的敘東巴邁拉（Palmyra）附近沙漠作戰，但是當地已多年沒有戰鬥。曾參加甄試的消息人士告訴中東之眼，「他們告訴我們數週內出發，不是數月或幾天後，而且必須明確登記簽約」、「我們出發前必須簽署有關文件，確定月薪和未來如果出事的補償」、「登記日有數十人已向基地報到」。

與此同時，烏克蘭武裝部隊在臉書帳號中發文稱，利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）本月稍早訪莫斯科時，與克里姆林宮達成派遣利比亞「志願者」赴烏克蘭「加入與俄羅斯聯邦並肩作戰」的協議。

克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）將負責輸送利比亞戰士。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）11日曾公開表示，計劃將1萬6000名中東志願軍投入烏克蘭戰場。哈夫塔與俄方的協議與俄方有關計畫一致。

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