烏克蘭難民「餓到吃流浪狗」！孩童脫水死亡...馬力波淪煉獄

▲烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍事進攻烏克蘭就快滿1個月，俄軍不僅攻擊軍事目標，還鎖定基礎設施和醫院，導致許多地方斷水斷電。受困於馬力波的難民只能喝暖氣水箱裡的水，由於沒有糧食，甚至開始出現把流浪狗殺來吃的慘況。據悉，還有多名兒童因為脫水死亡。

根據《太陽報》報導，位於烏克蘭南部的馬力波在俄軍進攻初期就成為目標，並遭到空襲轟炸。如今仍有超過20萬人受困於此，但是此處已經遭到俄羅斯軍隊斷水斷電。據悉，俄軍已經突破了3道防線，如今正在馬力波市中心進行激烈奮戰。

▲▼馬力波街道上隨處可見難民遺體。（圖／路透）

人權觀察學者直言，現在的馬力波就好像冰冷的地獄，到處都是屍體和被摧毀的建築物。一名馬力波難民告訴英國媒體《金融時報》稱，這裡極度缺乏食物，人們陷入絕望，飢餓的人開始吃流浪狗以維持生命。另一名不願透露姓名的商人表示，「就算你聽到這些情形，也絕對無法相信，但這就是馬力波的現況，是人間煉獄。」

當地一名婦女則表示，光是自己身邊就有3個孩子因為脫水死亡。她接受BBC採訪時稱，「現在是21世紀，但我所在的城市卻有孩子因為脫水死亡，他們正在挨餓。我的城市完全被摧毀了，我、我的家人以及我的朋友，都沒有家了。」

▲馬立波遭俄軍圍攻，上千名平民死亡葬在萬人塚。（圖／達志影像／美聯社）

儘管馬力波難民們試圖躲在地下防空洞避難，然而俄軍的持續轟炸卻導致地下室也被炸毀。前ITN記者尼利（Bill Neely）稱，當地斷水斷電，有難民甚至必須靠喝暖氣水箱裡的水維持生命，而1個月前還很正常的河川，如今已經被罹難者的遺體所污染，流浪狗們更是群聚在這裡吃屍體，就像是一個「世界末日般的噩夢」。