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俄高階將領接連戰死　前美軍上將曝「俄軍通訊出問題」

▲▼ 俄軍坦克損壞，嚴寒天氣下淪冷凍庫。（圖／路透）

▲美前上將認為，俄軍的通訊出問題。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

俄國2月24日入侵烏克蘭至今，據傳多達5名高階將領戰死。美前陸軍上將、前中央情報局局長裴卓斯（Gen. David Petraeus）直言，將領在戰場上陣亡「非常非常罕見。戰爭至今只過了三周，而這些都是相當高階的將領。」他還指出，部分原因可能與通訊問題有關。

CNN、《哈芬登郵報》等外媒報導，裴卓斯將此現象歸咎於各種原因，包括俄軍通訊受干擾、俄國軍事結構以及烏克蘭優秀的狙擊能力。

裴卓斯直言，俄軍出現通訊不安全或不連貫的問題，通訊異常導致軍隊推進遲滯，將領又不耐煩地親赴前線調查，就很可能被槍殺，「烏克蘭人有著非常、非常優秀的狙擊手，一直陸續除掉俄軍。最重要的是，他們的指揮及控制已經崩潰。」此外，俄方由極少數高層掌握決策權，缺乏由下而上的實地決策能力。

▲▼烏軍對已遭俄軍佔領的刻松（Kherson）機場實施空襲，衛星影像顯示，7架俄軍直升機似乎被毀。（圖／路透）

▲俄軍佔領赫爾松（Kherson）機場後遭烏軍空襲，衛星影像顯示，7架俄軍直升機似乎被毀。（圖／路透）

聖安德魯斯大學戰略研究教授奧布賴恩（Phillips Payson O'Brien）也向《財星》（Fortune）表示，「如果你讓將領站在前線，導致他們陷入險境，這通常是因為他們有必要出現那裡……一般而言，是為了想辦法解決很多被搞砸的事。」

俄軍少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）、吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）、柯列斯尼可夫（Andrey Kolesnikov）及米捷耶夫（Oleg Mityaev）先後傳出陣亡，烏克蘭軍方19日又宣布，俄軍中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）也在烏南一場軍事行動中被殺害，他是目前俄軍殉職軍官中位階最高者。

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