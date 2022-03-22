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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白喬茵遭酸不查證還偷改PO文　爆氣回嗆「陳其邁帶隊去發誓」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員邱于軒揭發303大停電當天，有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧致死。不過此事卻引爆成政治口水戰，國民黨發言人白喬茵先批高市府竟說這是「假新聞」，衛生局事後澄清未有此說，台灣基進議員參選人陳子瑜接著怒批白不查證。白喬茵又再反擊，既然市府衛生局否認自己說過，「要不要請陳其邁市長親自帶隊去保生大帝前發誓比較快？」

▲▼303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛：一定要台電賠償。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲高雄市80歲吳姓老翁在家臥床，需靠家用呼吸器供氧。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛：一定要台電賠償。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，邱于軒到喪宅慰問家屬。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

白喬茵22日發文表示，303大停電這天，親友傳訊息告訴她急診室大爆滿，非常多慢性病患、老人家等，因為家中停電，維生儀器無法運作，只好趕緊送往醫院。當時她就默默祈禱著，希望不要有任何傷亡才好，但很遺憾，還是有民眾因為呼吸器停擺導致喪命。沒想到此事今天（22日）被邱于軒議員揭發後，高雄市衛生局第一時間竟然說這是假新聞。

▲國民黨發言人白喬茵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨發言人白喬茵。（圖／記者許宥孺翻攝）

事後，衛生局也緊急發布澄清稿嚴正回應：「未曾表達『假新聞』說法。」接著台灣基進議員參選人陳子瑜發文怒批，白喬茵竟在沒有證據的情況下，指控高雄市衛生局「第一時間竟說沒這件事」，更批評「難道為了讓高雄市長陳其邁連任就能對市民說謊嗎？」而且，白喬茵發文後也知道衛生局沒用過假新聞三個字，偷偷編輯了原文，「但不好意思被我抓到囉。」

對此，白喬茵晚間又做出新回應，反擊陳子瑜指稱的偷編輯原文一事，直指編輯原文是為了表達更精準，所以修正說法，但「假新聞」和「沒有這件事」，本質上不都是在說謊嗎？「稱職小綠陳子瑜到底要幫陳其邁市府掩蓋什麼？內心又在糾結什麼？」

白喬茵還說，既然市府衛生局否認自己說過，認為是在野黨在造謠，那要不要請陳其邁市長親自帶隊去保生大帝前發誓比較快？

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