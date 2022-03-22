停電害中風男痛苦亡！家屬控119打不通　消防局曝303驚人勤務量

▲303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛表示：「一定要台電賠償」。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員邱于軒於質詢時指出，303停電當天，有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧導致死亡，家屬控訴撥打119求救卻打不通。對此，消防局表示，當日停電導致大量報案電話湧入，推測因此佔線，若遇此情況，可持續撥打119或改撥1999。

邱于軒指出，根據法制局通報，303停電當天，有一名吳姓市民因中風長期在家臥床，早上9點多時，看護發現停電造成家用呼吸器無法供氧，生命跡象薄弱，經急救後仍無法挽回吳男生命。家屬也控訴，當時吳太太人在外頭，趕回家並撥打119卻打不通。

▲303全台大停電，路口車禍、電梯受困等亂象讓警消忙翻天。（圖／記者許宥孺攝）

▲303全台大停電釀多起電梯受困案，讓消防隊忙翻了。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，消防局澄清，當日停電範圍遍及全市，致大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話佔線。

消防局統計，303大停電，高雄市消防局119報案專線共受理736件各類勤務案件，上午09時至10時共受理86件，其中緊急救護案件共計29件。

而時間推移至大停電前一天，也就是3月2日，消防局所統計119報案專線，整日共受理493件各類勤務案件，其中上午9至10點共受理31件，從數據上就可比較出受理案件多寡差異。

消防局表示，民眾撥打119如遇電話不通，可能因瞬間報案進線量大造成線路滿載，僅為暫時現象，請民眾仍應持續撥打119或改撥1999市民專線。

延伸閱讀

►快訊／高雄鳳山華廈起火！濃煙猛竄住戶驚逃 23車51人搶救中

►驚悚畫面曝！高雄貨車載乙炔外漏 鋼瓶如飛彈爆噴4層樓高

►高雄將蓋「6萬坪購物天堂」！出捷運站就到 250品牌逛到腿痠

►和女友吵架喝掛睡路邊 高雄男自曝：我是通緝犯...警一查真的ㄟ

►獨／老司機猛力一撞「那根斷了」！現場慘狀曝 他羞喊：金見笑