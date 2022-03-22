「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

▲303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛：一定要台電賠償。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員邱于軒揭發，303大停電當天，有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧致死，國民黨發言人白喬茵為此發文怒斥「衛生局第一時間竟說是假新聞」，不過衛生局事後澄清未有此說法。對此，台灣基進市議員參選人陳子瑜發文大酸白喬茵，未查證就指控市府說謊，還偷偷編輯原文被他給抓包。

國民黨高雄市議員邱于軒22日於議會質詢時指出，根據法制局通報，303停電當天，有一名吳姓市民因中風長期在家臥床，早上9點多時，看護發現停電造成家用呼吸器無法供氧，生命跡象薄弱，經急救後仍無法挽回吳男生命。

▲高雄市議員邱于軒今到家屬家慰問。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

國民黨發言人白喬茵為此在第一時間發文表示，303大停電這天，親友傳訊息告訴她急診室大爆滿，非常多慢性病患、老人家等，因為家中停電，維生儀器無法運作，只好趕緊送往醫院。當時她就默默祈禱著，希望不要有任何傷亡才好，但很遺憾，還是有民眾因為呼吸器停擺導致喪命。沒想到此事今天被邱于軒議員揭發後，高雄市衛生局第一時間竟然說這是假新聞。

▲「停電害往生」一事被揭發後，國民黨發言人白喬茵怒斥衛生局第一時間回應是「假新聞」。（圖／記者許宥孺翻攝）

事後，衛生局也緊急發布澄清稿嚴正回應：「未曾表達『假新聞』說法。」經查3月3日上午9時許於停電當時，個案外勞發現純氧製造機停止運作即向外聯繫求助，經家屬聯繫鄰人前往大同醫院，在醫院急診室前直接向在場救護車求救。消防局救護人員於10:05到達現場時即發現個案無生命跡象，現場在家屬同意下放棄急救，未有就醫。

對此，台灣基進議員參選人陳子瑜也發文怒批白喬茵，「胡亂指控高市府說謊，白喬茵變高雄徐巧芯？」陳子瑜說，針對303高雄停電造成病人不幸過世，白喬茵竟在沒有證據的情況下，指控「高雄市衛生局第一時間竟說沒這件事」、更批評「難道為了讓高雄市長陳其邁連任就能對市民說謊嗎？」

▲台灣基進左營楠梓區市議員參選人陳子瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳子瑜批評，白喬茵做這些指控前，可有查證過？他覺得應該沒有，因為高市府衛生局新聞稿嚴正澄清「未曾表達假新聞」。市府也向衛生局對外發言管道求證，沒有人說過「假新聞」等字眼。

陳子瑜說，還記得國民黨台北市議員徐巧芯，說家裡有事向議會請假，卻被焦糖葛格陳嘉行抓包說謊，事實上是「到議會簽到後就離開」，被網友嘲諷是「芯水小偷」。現在高雄也出了個白喬茵，在沒有查證的情況下，隨意指控市府說謊，可說是高雄徐巧芯啊！「而且呀，白喬茵發文後也知道衛生局沒用過假新聞三個字，偷偷編輯了原文，但不好意思被我抓到囉」。

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