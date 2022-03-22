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高雄將蓋「6萬坪購物天堂」！出捷運站就到　250品牌逛到腿痠

▲▼三井LaLaport豪砸百億於高雄鳳山興建6萬坪購物天堂。（圖／高雄市政府提供）

▲一出捷運站就到了！三井LaLaport豪砸百億於高雄鳳山興建6萬坪購物天堂。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄逛不完了！繼今年過年前剛開幕的SKM Park，高雄目前規劃興建中的三井LaLaport、岡山秀泰生活、義享天地B館等商場也都備受期待。市府經發局宣布，三井LaLaport將投資百億興建6萬坪商場，預計2023年動土，2026年開幕，絕對讓高雄人逛到腿痠！

全台第3家「Mitsui Shopping Park LaLaport」將落腳鳳山，地主台糖公司與日商三井不動產集團預定於23日在高雄市政府前廣場舉辦簽約儀式，並且由高雄市長陳其邁見證。

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▲▼三井LaLaport豪砸百億於高雄鳳山興建6萬坪購物天堂。（圖／高雄市政府提供）

▲全台第3家「Mitsui Shopping Park LaLaport」將落腳鳳山，預計2026年開幕。（圖／高雄市政府提供）

經發局透露，會中將宣布三井投入百億元打造結合購物、餐飲及娛樂的一站式體驗購物中心，總樓地板面積約6萬坪，預計引進250間專櫃品牌。全案預計2023年動土、2026年開幕，打造東高雄新商業城區。

台糖公司表示，本案基地位於鳳山區衛武營國家藝術文化中心東側，土地面積有4.3公頃，高雄市政府積極協助台糖公司透過都市計畫，個案變更調整建蔽率與周邊商業區相近，增加開發規劃彈性，成功吸引三井投資。未來將配合捷運黃線開發預留基地空間規劃，結合重劃區周邊商業發展、創造就業機會，帶動高雄經濟發展。

▲富邦凹仔底商場也將於明(23日)舉行動土典禮。（圖／翻攝自臉書高雄點）

▲富邦凹仔底商場也將於明(23日)舉行動土典禮。（圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiung.）

此外，富邦凹仔底商場也將於明(23日)舉行動土典禮，預計4年後完工，未來將是一座複合式商場，集結商場、商辦、電影院、健身休閒中心、旅館和水族館，是一座地下6層地上48層的建物，附近不僅有凹仔底捷運站，環狀輕軌也正興建中，交通相當便捷。

▲秀泰生活岡山店未來有全高雄最大影廳。（圖／翻攝自秀泰生活岡山店臉書）

▲秀泰生活岡山店有全高雄最大影廳。（圖／翻攝自秀泰生活岡山店臉書）

另外，北高雄人所期待的「秀泰生活岡山店」也將開幕，這是岡山首座電影主題的休閒購物商城，結合時尚潮流、異國美食、親子育樂、影音饗宴。基地就位於高雄捷運紅線岡山站前，總面積約1萬2589坪，分為A、B區開發，其中A區街邊店藏壽司、健身工廠、UNIQLO已陸續開幕。

B區則是複合式商場，未來會是全高雄最大影廳，商場規劃13廳、1500座席影城，同時也是高雄首座雷射4K超級巨幕影廳。開幕日期與品牌將於近日公告。

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