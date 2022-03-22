台灣金針菇被驗出「致命」李斯特菌！農場初判「污染原因」曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣雲林外銷到美國的金針菇22日被驗出李斯特菌污染，目前已全數銷毀。對此，台中尚旺農場雲林生產基地的金針菇業者表示，出貨日到抽驗日時長有60多天，初步推測是船期過久導致李斯特菌大量繁殖，才會污染商品。

▲台灣外銷美國的金針菇被加洲衛生機關檢驗出李斯特菌，目前已全數銷毀。（圖／翻攝FDA官網）

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台中尚旺農場收購台中農場7、8家、彰化1家及雲林基地的菇類，集中到高雄進行出口。被驗出李斯特菌的金針菇為2021年12月27日經雲林縣尚旺農場西螺場進貨926箱，後直接出貨至高雄威名青果合作社（高雄出口商）。

對此，尚旺農場業者表示，該批金針菇1月出貨，本預計2月到港，但船期問題而延誤，直到3月中才到港，因此出貨日到抽驗日的間隔長達60多天；另外，金針菇需要全程冷藏運輸，但李斯特菌在攝氏4度還是可以生長，因此跟專家討論後，推測可能是船期過久導致李斯特菌增生，「金針菇銷售符合法規，金針菇絕對沒有問題」。

雲林縣衛生局長曾春美表示，國內食用金針菇都採取熟食方式料理，因此衛生單位不曾對金針菇進行檢驗，將派員到農場了解種植環境、培養土，並輔導業者處理農業事件。

台中市食安處表示，台灣的菇類都大都以熟食為主，且李斯特菌不耐熱，加熱到攝氏72度就可殺死，因此檢驗項目主要針對生鮮食品、熟食混合即食食品；菇類部分為檢測農藥殘留、重金屬是否超標，沒有特別針對李斯特菌制訂微生物標準。

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