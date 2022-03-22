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雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22日舉辦自辦職前訓練招生記者會，由劉邦棟分署長主持啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22日舉辦自辦職前訓練招生記者會，由劉邦棟分署長主持啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助待業者習得技能儘速投入職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22日舉辦自辦職前訓練招生記者會，由劉邦棟分署長主持啟動儀式，象徵學員能藉由參加分署自辦職訓課程，開啟成功之門、迎接美好的未來。

劉邦棟表示，雲嘉南分署訓練場設有電機館、電子館、營建館與機械館等四館，教學設施設備專業且齊全，係為職業技能學習、進修及檢定之最佳場域，每年至少開辦65個職前訓練班提升學員技能，結訓前亦請專業講師講授求職技巧、職涯規劃及就業準備等課程，並舉辦個別徵才積極媒合學員就業；分署近3年共培訓逾2600名學員，訓後就業率近乎9成，不僅協助待業者進入勞動市場，亦補實企業技術人力缺口。

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22日舉辦自辦職前訓練招生記者會，由劉邦棟分署長主持啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟說，分署特打造3D虛擬智慧場館系統，透過情境式互動介紹逾30門的職前課程，使民眾在短時間內獲得豐富、詳細且具系統性的訓練場館資訊，了解最適合自己的職類善用分署職訓資源；有興趣的民眾可上雲嘉南虛擬智慧場館網頁(https://marketing.geo.com.tw/virtualYCTRB/)，開始體驗職訓之旅。

曾於空調工程行擔任學徒的陳羽彤，因未有相關經驗以致對維修技巧一竅不通，在同為分署結訓學員的老闆鼓勵下，報名了冷凍空調職前班；她表示，分署自辦課程以核心原理打底，並搭配實作兼具的系統化課程，雖然訓練過程常提取笨重機具，且須操作銲接等較具危險性的實作，但在6個月的密集訓練下，順利取得冷凍空調乙、丙級及室內配線丙級技術士證照，重返職場後已可獨當一面完成各項任務，離創業夢想更邁進一步。

陳羽彤說，能有這樣的成長要特別感謝陳弘毅老師，職訓課程有許多實作訓練，卻因未有經驗而無法順利操作，但老師都不厭其煩地教導及加強練習，協助她蛻變成專業技術人員，她鼓勵女性待業者可跳脫性別框架，參加技術類的職訓課程，迎接嶄新職涯。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22日舉辦自辦職前訓練招生記者會，由劉邦棟分署長主持啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一名參訓自動控制職前班的謝明融，曾於2018年至2020年間從事機台配電工作，卻因公司遷廠而被迫資遣，經由這次的工作經驗更加深從事此領域的決心，過往就曾參加分署自辦在職課程，相當認同分署的辦訓效能，毅然決然地再次報名分署自辦職前班；他表示，雖參訓前已有相關經驗，但許多操作異常僅知如何排解卻不懂其原理，胡瑞益老師會針對各項問題的根源，以簡單易懂的方式講授。

謝明融說，非常感謝雲嘉南分署辦理自辦職前課程，除師資專業及訓練機具齊全，還補助所有訓練費用，使我更安心地精進職能翻轉人生，即便將屆中高齡也不再擔心被年輕人取代，並獲得更高的薪酬實現自我。

22日另發表創意商品網路行銷班的結訓成果，展現受訓學員透過繪圖軟體應用、影像編修及美編等課程訓練，所製作出一系列作品如：四連發橡皮筋槍、拆解式木製面紙盒、手作皮革包及創意杯墊等，希望透過成果發表會的平台，鼓勵有興趣的民眾加入「創意商品網路行銷班」的行列。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22日舉辦自辦職前訓練招生記者會，由劉邦棟分署長主持啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟提醒，雲嘉南分署自辦職前訓練第二期課程受理報名至4月14日止，課程多元豐富包含自動控制、CNC車床、網路行銷設計、建築空間繪圖及氬銲等，錄訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月，歡迎15歲以上失(待)業者及轉業民眾踴躍報名，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)。

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