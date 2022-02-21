首創雲嘉南3D虛擬智慧場館！　AR體驗職訓歷程

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首創打造3D自辦訓練場館虛擬導覽，使民眾不需出門即可透過載具探索各職類場域，認識雲嘉南分署職訓內容及場館設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首創打造3D自辦訓練場館虛擬導覽，使民眾不需出門即可透過載具探索各職類場域，認識雲嘉南分署職訓內容及場館設備，並結合互動遊戲使參訪者趣味學習獲得專業性知識，歡迎大家體驗防疫零接觸的線上職訓展覽，開啟你的職訓之路！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署訓練場設有電機館、電子館、營建館與機械館等四館，教學設施設備專業且齊全，係為職業技能學習、進修及檢定之最佳場域，近期新冠肺疫情仍維持二級警戒，為協助有職訓需求之民眾不出門即能了解職訓歷程，特打造360度環景訓練場館系統，透過AR擴增實境及形象代言人賈好嘉解說導覽，讓民眾宅在家也能身歷其境，認識分署訓練環境。

虛擬環景系統除運用3D導覽四大訓練場館，更提供課程花絮及師資簡介，結合文字解說、語音及影音資源等，透過情境式互動介紹逾30門的職前課程，使民眾在短時間內獲得豐富、詳細且具系統性的資訊，了解最適合自己的職類進而加入職訓行列，習得專業技術在手，就不怕找不到工作；有興趣的民眾可掃描海報載具或上雲嘉南虛擬智慧場館網頁（https://reurl.cc/mG0OLW），開始體驗職訓之旅。

劉邦棟補充，分署每年都會定期辦理各類職訓課程，職前參訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，在職勞工亦可參加自辦在職課程，利用假日或夜間時段自我投資提升職能，政府將補助參訓學員50%至70%訓練費用，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)，或撥06-6985945轉1121洽詢。