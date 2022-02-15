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雲嘉南分署9場客製化徵才接力　挺企業補足人力需求

▲雲嘉南分署辦理9場實體徵才活動，期望於年後儘快補實各產業職缺，讓雇主有人才、勞工有頭路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲嘉南分署辦理9場實體徵才活動，期望於年後儘快補實各產業職缺，讓雇主有人才、勞工有頭路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署，訂定「產業缺工專案推動方案」，因應農曆年後產業人力需求提升，雲嘉南分署鎖定轄區人力需求較大之光電業、螺絲螺帽加工業、醫療用品製造業及體育用品製造業等，主動聯繫缺工廠商，提供客製化的專案求才服務、辦理徵才活動及加速媒合求職者等措施，共同攜手補足產業人力缺口。

日前國發會發布景氣報告為「經濟趨熱」的黃紅燈，並表示受惠全球經濟回升及振興加碼內需擴張，各產業大幅度徵才，雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應農曆年後轉職潮及人力需求提升，分署主動連繫轄區缺工之產業，就各項職缺需求專案辦理9場實體徵才活動，期望於年後儘快補實各產業職缺，讓雇主有人才、勞工有頭路。

▲雲嘉南分署辦理9場實體徵才活動，期望於年後儘快補實各產業職缺，讓雇主有人才、勞工有頭路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟分署長鼓勵想轉職或待業中的民眾，踴躍參加現場徵才活動，跟廠商直接面試，加速成功錄取的機會，年後專案徵才廠商包含群創光電、新世紀光電、威舜公司、大瓏企業及宇榮高爾夫等知名企業，其中群創光電更釋出薪資51K起，徵求50名設備工程師、大瓏企業也開出薪資最高60K尋求PQC工程師，除上述專案徵才廠商外，分署亦邀集逾30家企業，提供逾1600個工作機會，歡迎民眾把握機會，於新春覓得好工作。

雲嘉南分署配合中央各項防疫政策，參加徵才活動的民眾，須進行量測體溫、酒精消毒、實名制登記入場並佩戴好口罩守護你我健康；劉邦棟呼籲，有徵才需求的事業單位，請洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台專案窗口，有求職需求的民眾亦可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢相關職缺資訊。

▲雲嘉南分署辦理9場實體徵才活動，期望於年後儘快補實各產業職缺，讓雇主有人才、勞工有頭路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部除積極補足企業人力需求，亦協助企業培訓員工職能，推出「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」及「小型企業人力提升計畫」，各項計畫適用於不同規模或是否受貿易自由化影響的企業，由專業顧問團隊到場規劃人才培訓課程或企業自行辦訓，經費最高可補助350萬元，相關計畫內容可上勞動力發展署專案計畫網站（https://onjobtraining.wda.gov.tw）查詢。

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