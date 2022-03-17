台南市勞工領袖大學初階班招生　歡迎勞工朋友逗陣來讀冊

▲2022年初階班將於4月7日開課，預計招收70名學員，受理報名至3月29日額滿截止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」願景，提升台南在職勞工朋友管理職能，勞工局與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2022年初階班將於4月7日開課，將招收70名學員，每周二、四晚上6時30分至9時30分於成大成功校區資訊大樓小格致廳上課，計80小時，受理報名至3月29日額滿截止。

勞工局長王鑫基表示，勞工局與成功大學開辦「勞工領袖大學」，透過初階、進階、高階、菁英班階梯式學習課程，提供勞工朋友吸收新知、提升工作職能及終身學習的機會；王鑫基說今年「勞工領袖大學」初階班課程內容豐富多元，課程包含勞工法規及領導、管理類課程，有勞動三法與勞工權益、勞動契約、勞工保險相關法規探討、法律與生活、提升自我職埸競爭力、工會組織發展與經營、職能發展與運用、TTQS基礎入門之訓練績效、理財規劃等；今2022年更新增規劃「Nudge職場健促」、「專案與個人知識管理概念與應用」、「創意與創業家精神」等全新課程，帶給學員多元學習。

王鑫基說科技改變生活方式，要持續學習才能跟上科技生活，特別是線上遠距課程工具的使用，在今年「勞工領袖大學」亦會安排視訊課程，讓學員能體驗遠距教學及熟悉視訊工具的使用。

17日記者會由參與2021年「勞工領袖大學」的學員進行分享，陳昱馨是旅行社的總經理，她表示公司主要的業務是歐洲長程線，但2020年至今新冠肺炎讓全球改變，尤其對於從事旅遊業者影響更大，業務幾乎停擺，陳昱馨說利用這段時間，參加勞工領袖大學課程充電，藉由來自不同領域的專業講師，多樣化的議題講授，開拓了自己的視野，提升自己的知能，認識到許多的朋友，參加勞工領袖大學獲益良多，鼓勵本市勞工朋友踴躍報名。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示，凡設籍或服務於台南市具勞保身份在職勞工或2016年（含）以前曾取得高階班結訓證書者之台南市在職勞工身分，歡迎報名參加「勞工領袖大學初階班」課程，有意參加者可直接線上報名https://reurl.cc/LpDWge，相關課程資訊及招生簡章可至永華市政中心、民治市政中心及所轄各就業服務台索取，或可由臺南市政府勞工局職訓就服中心網站（http://job.tainan.gov.tw/）查詢，如有相關報名問題，可電洽民治市政中心(06)6330820分機303、永華市政中心(06)2991111分機7776、7777、7780。