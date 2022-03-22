「6秒9連轟」震撼影片曝！俄軍精準投彈　炸毀馬力波工業區

The Azov Battalion of the National Guard of Ukraine has released this video showing explosions at an industrial site in Mariupol, claiming: "The Russians are chaotically firing enemy fire, enemy aircraft are dropping bombs on the infrastructure of Mariupol." pic.twitter.com/UgLp7nEodt — talkRADIO (@talkRADIO) March 22, 2022

記者張寧倢／編譯

烏克蘭東南部港市馬力波（Mariupol）遭俄軍圍困逾2周，市民每天生活在斷水斷電的「人道災難」中。然而，烏克蘭國民衛隊之一的亞速營（Azov Battalion）於22日釋出一段影片顯示，馬力波一家廠房遭俄軍瞄準攻擊，短短6秒內密集炸出9處火光，廠房全毀。

▲烏克蘭亞速營發布影片稱，俄軍精準轟炸工業區。（圖／翻攝自推特）

亞速營發布影片時指出，畫面中是馬力波一處攸關民眾生計的工廠，也讓烏克蘭在戰時還能維持製造、生產與貿易，俄羅斯軍隊瞄準了轟炸工業區，以摧毀工廠。外媒表示，亞速營聲稱「俄羅斯軍機向馬力波的基礎設施投下炸彈。」

影片中可見，這處大型廠區內，大約有10餘間長條狀廠房比鄰排列。然而，短短6秒的空拍畫面就發生了連續9次爆炸火光，且工廠屋頂瞬間冒出黑色濃煙，毀壞殆盡。

根據《德國之聲》報導，亞速營於2014年併入烏克蘭國民警衛隊，隸屬於內政部，擁有50萬人口的馬力波市主要由亞速營保衛，也是亞速營總部的所在地。儘管部隊戰士訓練有素，但亞速營部隊是有爭議的，因為它是由民族主義者和極右翼激進分子所組成，亞速營的存在本身就是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的藉口之一。

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