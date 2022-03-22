被轟成廢墟也要拿下！　盤點烏俄狂搶馬力波「4重要原因」

▲俄軍連日轟炸馬力波，誓要將其納入囊中，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭東南部城市馬力波（Mariupol）至今已被俄軍圍困逾2週，當地市民每天都生活在砲襲與斷水斷電的「可怕人道災難」中。儘管俄羅斯開出條件，只要當地軍民棄械投降，俄方就會停火開放人道走廊，卻遭烏克蘭秒拒，讓人們好奇究竟烏俄雙方對馬力波勢在必得的原因何在。據《ETtoday新聞雲》整理，馬力波成為烏俄必爭之地的原因有四：

1. 扼殺烏克蘭經濟

位於烏東頓內茨克地區（Donetsk）的馬力波，在俄羅斯入侵前，是一座有近45萬人居住、以強大工業經濟聞名的城市。當地擁有50多個主要用於鋼鐵生產的工業基地，還是一個貿易中心。此外，這座沿海城市一直是亞速海具有重要戰略意義的港口，也是烏克蘭鋼鐵、煤炭和玉米的主要出口樞紐，成為推動烏克蘭經濟發展的重要命脈，因此如果俄軍成功佔領馬力波的話，將對烏克蘭造成極為嚴重的打擊。

2. 完成俄軍陸路佈局

從地圖上來看，馬力波其實只佔據了一小塊區域，不過它卻正好坐落在俄國佔領的克里米亞半島（Crimea）和親俄分子佔據的頓巴斯地區（Donbass）正中央，因此對俄軍而言，拿下馬力波將有助於俄軍完成從俄羅斯進入克里米亞的陸路交通，因此拿下馬力波對俄軍而言至關重要。另外，由於馬力波還是進入黑海的通道，因此如果俄軍成功佔領馬力波的話，那俄羅斯就能完全控制烏克蘭80%以上的黑海岸線，將烏克蘭的海上貿易切斷，並進一步將其與世界隔開。

3. 「去納粹化」的良好宣傳工具

馬力波是烏克蘭民兵部隊亞速營的所在地，該團除了贊同新納粹主義外，也有著不少極端右翼分子。俄羅斯總統普丁在2月24日開戰時，曾聲稱俄國發動戰爭的原因，是希望幫助烏克蘭「去軍事化」與「去納粹化」。儘管亞速營只佔據了烏克蘭戰鬥力量中很小一部分，但拿下馬力波、活捉大量亞速營士兵將成為莫斯科在資訊戰中的重要宣傳工具，讓他們得以抹黑烏克蘭及其政府。

4. 振奮士氣、威懾敵軍

一旦馬力波失守，那它將成為繼赫爾松（Kherson）後，又一個落入敵人手中的主要城市，因此對烏克蘭而言，失去馬力波除了是軍事和經濟上的重大打擊外，也將嚴重擊潰烏克蘭士兵的士氣。儘管烏克蘭在馬力波進行了頑強的抵抗，但在俄軍的連日狂轟下，如今的馬力波早已形同廢墟，因此對俄軍來說，拿下馬力波將有助於他們向其他烏克蘭城市傳達明確的威懾訊息：如果你像馬力波一樣抵抗俄軍，那你也會面臨相同的命運。

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