想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭已逾300萬百姓逃至他國，西部重鎮利維夫（Lviv）也遭俄軍砲擊。隨著砲火進逼，波蘭東南邊境城鎮普熱梅希爾（Przemyśl）也被焦慮情緒籠罩，居民哈利娜（Halina Danuta Ukarma）表示，「我很害怕普丁接下來想做什麼……普熱梅希爾最靠近邊境，所以可能就是利維夫之後的下一個（攻擊目標）。」

▲普熱梅希爾居民擔憂戰火蔓延。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）



哈利娜向TaiwanPlus記者李克（Rik Glauert）直言，普丁「正在威脅普熱梅希爾，嗯，應該說是整個波蘭。」另一位居民瑪格達萊娜（Magdalena）表示，「我們以前從沒看過這麼多軍警，這對我們而言非常陌生」，她只要想到衝突恐怕一觸即發，就感到有些焦慮不安。

▲烏克蘭已逾200萬人逃往波蘭。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

李克也前往烏波邊境最大檢查哨站，直擊現場情況。他指出，目前已逾200萬難民從烏克蘭逃往波蘭，但過去幾周也有24萬人從波蘭前往烏克蘭，除了人道救援組織以外，還有一些想要返鄉保護祖國的烏克蘭人。

波蘭邊境巡警扎基拉茲（Piotr Zakielarz）表示，波蘭位於歐盟前緣，所以「我們不只負責波蘭的安全，也負責歐盟公民的安全。我們身為邊境巡警，必須在各種情勢下迅速適應並且採取行動，但現在面臨狀況卻是史上前所未見。」

▲現居華沙的台灣人王小姐（左）收留烏克蘭少女。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）



烏克蘭危機也引發8000公里外的台灣關注，台灣與烏克蘭一樣面臨強權鄰國威脅，近年持續加大國防支出，強化後備役軍人訓練，就是為了提升自我防衛的能力。

現居波蘭華沙的台灣人王小姐表示，烏俄戰爭突顯了台灣正在面臨的威脅，「台灣旁邊就有一個很大的威脅，但大家總認為，已經和平生活那麼多年了，為什麼、又怎麼可能還會發生戰爭呢？戰爭會毀了一切，毀了經濟、毀了百姓的生活。所以，這對我來說非常震驚，原來世上沒有什麼事情是不可能的。」

王小姐收留的烏克蘭少女瑪格麗特乘坐7班火車、長途跋涉64小時才抵達波蘭。21歲的她認為，烏克蘭的命運掌握在人民手中，「如果你想要自我防衛，絕對必須這麼做，世界也會支持的，因為現在世界站在善良的那一方，而非惡魔的那一方。」

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